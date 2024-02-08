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وفاة تولا أفضل مشجع في العالم

2/8/2024 7:20:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

بوينوس‭ ‬أيرس‭-
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬كارلوس‭ ‬‮«‬تولا‮»‬‭ ‬باسكوال‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والحائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬فيفا‭ ‬الأفضل‮»‬‭ (‬ذي‭ ‬بيست‭) ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬83‭ ‬عاماً،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬روزاريو‭ ‬سنترال‭ ‬الذي‭ ‬كرّس‭ ‬له‭ ‬حياته‭.‬

ورافق‭ ‬‮«‬تولا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بطبلته‭ ‬الكبيرة‭ ‬منتخب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬مونديالا‭ ‬حتى‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬وشهد‭ ‬تتويج‭ ‬‮«‬ألبيسيليستي‮»‬‭ ‬بألقابه‭ ‬الثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬1978‭ ‬و1986‭ ‬و2022‭. ‬

قبل‭ ‬عام،‭ ‬فاز‭ ‬‮«‬تولا‮»‬‭ ‬بجائزة‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬للأفضل،‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الجماهير‭ ‬الأرجنتينية،‭ ‬وتسلمها‭ ‬شخصيا‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬أسر‭ ‬العالم‭ ‬كله‮»‬‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬و«خلق‭ ‬أجواء‭ ‬دافئة‭ ‬وملونة‮»‬‭ ‬وجلب‭ ‬‮«‬طاقة‭ ‬إضافية‮»‬‭ ‬للمنتخب،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبير‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬تولا‮»‬‭ ‬حينها‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬حزينة‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬ومنح‭ ‬المنتخب‭ ‬الناس‭ ‬فرحة‭ ‬هائلة‮»‬،‭ ‬مرسلاً‭ ‬‮«‬تحية‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬الشغف‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬غير‭ ‬عادي‮»‬‭. ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتردد‭ ‬صدى‭ ‬طبلته‭ ‬الشهيرة‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬الذي‭ ‬استضاف‭ ‬الحدث‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬تولا‮»‬‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬عام‭ ‬1974،‭ ‬وهو‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬اكتسب‭ ‬فيه‭ ‬سمعته‭ ‬حين‭ ‬التقط‭ ‬صورة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬آنذاك‭ ‬خوان‭ ‬دومينغو‭ ‬بيرون‭ ‬الذي‭ ‬أهداه‭ ‬آلته‭ ‬الموسيقية‭ ‬كهدية‭. ‬ونعى‭ ‬روزاريو‭ ‬سنترال‭ ‬‮«‬تولا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أدان‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭) ‬قائلاً‭ ‬‮«‬ينعى‭ ‬نادي‭ ‬روزاريو‭ ‬سنترال‭ ‬أتلتيكو‭ ‬كارلوس‭ (‬تولا‭) ‬باسكوال،‭ ‬المشجع‭ (‬كانيي‭) (‬الاسم‭ ‬المستعار‭ ‬لمشجعي‭ ‬روزاريو‭) ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬شغف‭ (‬أوريازول‭) ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬

وتابع‭ ‬‮«‬من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعداً‭ ‬سيستمر‭ ‬دعمه‭ ‬لنا‭ ‬بطبلته‭ ‬المميزة‭ ‬من‭ ‬المدرج‭ ‬العلوي‮»‬‭ ‬السماء‭.‬

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