الحكم على غيارفاش بتهمة اغتيال منافس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

بودابست‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حُكم‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬المجري‭ ‬للسباحة‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬تاماش‭ ‬غيارفاش،‭ ‬بالسجن‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬لإصداره‭ ‬أمر‭ ‬اغتيال‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬منافس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1998‭.‬

وأدانت‭ ‬محكمة‭ ‬بودابست‭ ‬الإقليمية‭ ‬غيارفاش‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬74‭ ‬عاماً‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التحريض‭ ‬على‭ ‬القتل‭ ‬العمد‮»‬،‭ ‬وأصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬وسط‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة‭. ‬

وادعى‭ ‬غيارفاش‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬المجري‭ ‬لمدة‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬شغل‭ ‬أيضا‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسباحة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2017‭ ‬خلال‭ ‬مناظرات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‮»‬‭ ‬بهذه‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬‮«‬دمّرت‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

وتعود‭ ‬جذور‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬فبراير‭ ‬1998‭ ‬حين‭ ‬قُتل‭ ‬يانوش‭ ‬فينيو،‭ ‬قطب‭ ‬الإعلام‭ ‬المنافس،‭ ‬رمياً‭ ‬بالرصاص‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬أوتوماتيكية‭ ‬أثناء‭ ‬توقفه‭ ‬عند‭ ‬إشارة‭ ‬حمراء‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بودابست‭.‬

وحُكم‭ ‬على‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭ ‬السلوفاكي‭ ‬تاماش‭ ‬بورتيك‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الإفراج‭ ‬المشروط‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬عاماً،‭ ‬وبعد‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬فقط‭ ‬قُبض‭ ‬على‭ ‬غيارفاش‭ ‬ووُضع‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬قضائي‭ ‬صارم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬صدمت‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬المجري‭. ‬وحسب‭ ‬الادعاء،‭ ‬فقد‭ ‬نشأ‭ ‬‮»‬نزاع‭ ‬تجاري،‭ ‬وصراع‭ ‬على‭ ‬السلطة،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬صراع‭ ‬شخصي‭ ‬حاد‮«‬‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭. ‬وانتخب‭ ‬غيارفاش‭ ‬وهو‭ ‬صحفي‭ ‬رياضي‭ ‬سابق،‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭ ‬المجري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1993،‭ ‬واضطر‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2016،‭ ‬بعدما‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البطلة‭ ‬الأولمبية‭ ‬كاتينكا‭ ‬هوسو‭ ‬بسبب‭ ‬أسلوبه‭ ‬الإداري‭ ‬الاستبدادي‭ ‬وظروف‭ ‬التدريب‭ ‬السيئة‭ ‬وعدم‭ ‬دفع‭ ‬المكافآت‭.‬