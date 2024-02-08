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هورنر... العقل المدبر لريد بول في خضم العاصفة

2/8/2024 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬سيارة‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الجديدة‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬يجد‭ ‬العقل‭ ‬المدبّر‭ ‬للفريق‭ ‬مديره‭ ‬البريطاني‭ ‬كريستيان‭ ‬هورنر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬عاصفة‭ ‬مدمّرة‭ ‬قد‭ ‬تطيح‭ ‬مستقبله،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامات‭ ‬بسلوك‭ ‬غير‭ ‬لائق‭ ‬تجاه‭ ‬أحد‭ ‬موظفيه‭.‬

وقع‭ ‬الخبر‭ ‬كالصاعقة‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬عشاق‭ ‬الحظيرة‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬مع‭ ‬هورنر‭ ‬عرّاب‭ ‬انتصارات‭ ‬والنجاحات‭ ‬الهائلة‭ ‬للشركة‭ ‬النمساوية‭ ‬لمشروبات‭ ‬الطاقة‭.‬

ومذ‭ ‬قرّر‭ ‬هورنر‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬المقود‭ ‬وحلمه‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬سائقاً‭ ‬محترفاً،‭ ‬وجد‭ ‬ضالته‭ ‬داخل‭ ‬أروقة‭ ‬الادارة‭.‬

عُيّن‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬31‭ ‬عاماً‭ ‬كأصغر‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬‮«‬بادوك‮»‬‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬معترك‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى،‭ ‬ليحقق‭ ‬نجاحات‭ ‬باهرة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس‭ ‬بقيادته‭ ‬الفريق‭ ‬للفوز‭ ‬بستة‭ ‬ألقاب‭ ‬للصانعين‭ ‬وسبعة‭ ‬للسائقين‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬يستعد‭ ‬لإطلاق‭ ‬السيارة‭ ‬الجديدة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬فبراير‭ ‬طامحاً‭ ‬بمنح‭ ‬السائق‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬لقبه‭ ‬العالمي‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً،‭ ‬وجد‭ ‬هورنر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬قفص‭ ‬الاتهام‭ ‬حيث‭ ‬يستعد‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬أمام‭ ‬محام‭ ‬مستقل‭.‬

أفادت‭ ‬شركة‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬علمها‭ ‬ببعض‭ ‬المزاعم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أطلقت‭ ‬الشركة‭ ‬تحقيقاً‭ ‬مستقلاً‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬الجارية‭ ‬بالفعل،‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬المحامين‭ ‬المتخصّصين‭ ‬خارج‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬تأخذ‭ ‬الشركة‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬وسيتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬الافصاح‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

ردّ‭ ‬البريطاني‭ ‬البالغ‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬تيليغراف‮»‬‭ ‬الهولندية‭ ‬بحزم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬صيغ‭ ‬ضده،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬أرفض‭ ‬تماماً‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‮»‬‭. ‬وقعت‭ ‬هذه‭ ‬الفضيحة‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬وقت‭ ‬لهورنر،‭ ‬بعدما‭ ‬بات‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الوجوه‭ ‬الاساسية‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭.‬

بليغ،‭ ‬مشرق،‭ ‬قتالي،‭ ‬مشاحناته‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬في‭ ‬مرسيدس‭ ‬النمسوي‭ ‬توتو‭ ‬وولف‭ ‬دفعت‭ ‬الجماهير‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬فصول‭ ‬هذه‭ ‬الدراما‭ ‬على‭ ‬الحلبات‭.‬

يُعدّ‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬آر‭ ‬بي19‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬صمّمه‭ ‬نيوي‭ ‬وهيمن‭ ‬على‭ ‬مقدرات‭ ‬البطولة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬الأكثر‭ ‬نجاحاً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الأرقام،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بـ‭ ‬21‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬22‭. ‬ويضع‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬نيوي‭ ‬مرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬هورنر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رحيل‭ ‬أحدهما‭ ‬فإن‭ ‬الآخر‭ ‬سيكون‭ ‬لديه‭ ‬حرية‭ ‬اللحاق‭ ‬به‭.‬

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