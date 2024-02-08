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سليفرستون تضمن استضافة جائزة بريطانيا

2/8/2024 7:20:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضمنت‭ ‬حلبة‭ ‬سيلفرستون‭ ‬الأسطورية‭ ‬استضافتها‭ ‬لجائزة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬للأعوام‭ ‬العشرة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬جديد‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭.‬

وواجهت‭ ‬الحلبة،‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬نورثامبتونشِر‭ ‬والمملوكة‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬السائقين‭ ‬البريطانيين‭ ‬للسباقات،‭ ‬تكهنات‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بأنها‭ ‬قد‭ ‬تخسر‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬جائزة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الكبرى،‭ ‬لكن‭ ‬الصفقة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬الخميس‭ ‬والبالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬37‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬سنوياً،‭ ‬تبقي‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬سيلفرستون‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2034‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬دومينيكالي‭ ‬‮«‬يُسعِدُني‭ ‬الإعلان‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الكبرى‭ ‬ستبقى‭ ‬على‭ ‬الروزنامة‭ ‬لعشرة‭ ‬أعوام‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تُعَدُّ‭ ‬سيلفرستون‭ ‬مكاناً‭ ‬مميزاً‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬تاريخ‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬ومع‭ ‬اقترابها‭ ‬من‭ ‬عقدها‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬سباقات‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬يستمر‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المشجعين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لمتابعة‭ ‬سباق‭ ‬رائع‭ ‬على‭ ‬الحلبة‭ ‬وتجربة‭ ‬مذهلة‭ ‬خارجها‮«‬‭.‬

وكانت‭ ‬جائزة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الكبرى‭ ‬الحاضرة‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬روزنامة‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬ويعود‭ ‬تاريخها‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬عاماً،‭ ‬حيث‭ ‬استضافت‭ ‬سيلفرستون‭ ‬أول‭ ‬سباق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬1950‭.‬

وشاهد‭ ‬حشد‭ ‬قياسي‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬فوز‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬بسباق‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬القادمين‭ ‬الى‭ ‬الحلبة‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬بين‭ ‬السابع‭ ‬والتاسع‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬قرابة‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لسيلفرستون‭ ‬ستيوارت‭ ‬برينغل‭ ‬‮«‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬الطويل‭ ‬الأجل‭ ‬أهمية‭ ‬جائزة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الكبرى‭ ‬واعترافهم‭ (‬مالكو‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭) ‬بقدرتنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الهتافات‭ ‬الداعمة‭ ‬للفرق‭ ‬المحلية،‭ ‬لاسيما‭ ‬للسائقين‭ ‬البريطانيين‭ ‬المشاركين‭ (‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وهم‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬وزميله‭ ‬في‭ ‬مرسيدس‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬وسائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭)‬،‭ ‬تجعل‭ ‬أجواء‭ ‬سيلفرستون‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬‮«‬

وكانت‭ ‬‮«‬ليبرتي‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬تفكر‭ ‬بتنظيم‭ ‬سباق‭ ‬شوارع‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬لكن‭ ‬عوائق‭ ‬عدة‭ ‬أحبطت‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬جدي‭.‬

ويأتي‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬الأميركية‭ ‬تجاه‭ ‬سيلفرستون‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬إقامة‭ ‬سباق‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

وينطلق‭ ‬موسم‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مارس،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬السباق‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬يوليو‭.‬

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