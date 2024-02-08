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ووريرز يواصل انتفاضته وسلتيكس تفوّقه

2/8/2024 7:20:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقّق‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬للمرّة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بتخطيه‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سيفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬127‭-‬104‭
‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬تابع‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬احد‭ ‬ابرز‭ ‬المرشحين‭ ‬للظفر‭ ‬باللقب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.
‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى،‭ ‬يدين‭ ‬ووريرز‭ ‬بفوزه‭ ‬الى‭ ‬تألق‭ ‬الكندي‭ ‬أندرو‭ ‬ويغينز‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات،‭ ‬فيما‭ ‬اكتفى‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مرتين‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭. ‬ووصل‭ ‬تقدّم‭ ‬ووريرز‭ ‬الى‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬فترات‭ ‬المباراة،‭ ‬وهو‭ ‬الاكبر‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬ويغينز‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬مجهود‭ ‬جماعي،‭ ‬جميعنا‭ ‬مهمون‭ ‬هجومياً‭ ‬ودفاعياً،‭ ‬نحاول‭ ‬الالتزام‭ ‬بخطّة‭ ‬المباراة‭. ‬وقمنا‭ ‬بتسهيل‭ ‬الأمور‭ ‬لبعضنا‭ ‬البعض‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬قاد‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬اللاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس‭ ‬فريقه‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬متصدّر‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬اتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬125-117‭. ‬وتعملق‭ ‬بورزينغيس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسجيله‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬محاولاته‭ ‬الـ‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬المسافات‭ ‬كلها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اضاف‭ ‬ديريك‭ ‬وايت‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬والنجم‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬20‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬متابعات‭ ‬وسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

ورفع‭ ‬سلتيكس‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬والمنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬39‭ ‬فوزا‭ ‬و12‭ ‬خسارة‭.‬

وأحرز‭ ‬جيمي‭ ‬باتلر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرقام‭ ‬مزدوجة‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬،‭ ‬ليقود‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬116‭-‬104‭.‬

وتألق‭ ‬الثنائي‭ ‬سي‭ ‬جيه‭ ‬ماكولوم‭ ‬وزيون‭ ‬وليامسون‭ ‬بتسجيلهما‭ ‬25‭ ‬و21‭ ‬نقطة‭ ‬تواليا‭ ‬ليقودا‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬للفوز‭ ‬خارج‭ ‬ارضه‭ ‬على‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬117‭-‬106‭. ‬وقاد‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬مسجلا‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬فريقه‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬لتعزيز‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬الى‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬114‭-‬106‭. ‬وأسهم‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬ايفان‭ ‬موبلي‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات‭.‬

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