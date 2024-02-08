ووريرز يواصل انتفاضته وسلتيكس تفوّقه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
لوس انجليس -(أ ف ب): حقّق غولدن ستايت ووريرز فوزه الثاني توالياً خارج أرضه في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين للمرّة الأولى منذ نوفمبر، بتخطيه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 127-104
الأربعاء، فيما تابع بوسطن سلتيكس عروضه القوية التي تجعله احد ابرز المرشحين للظفر باللقب هذا الموسم.
وفي المباراة الاولى، يدين ووريرز بفوزه الى تألق الكندي أندرو ويغينز الذي سجّل 21 نقطة و10 متابعات، فيما اكتفى أفضل لاعب في الدوري مرتين ستيفن كوري بتسع نقاط. ووصل تقدّم ووريرز الى 30 نقطة في احدى فترات المباراة، وهو الاكبر له هذا الموسم.
وقال ويغينز بعد المباراة: «إنه مجهود جماعي، جميعنا مهمون هجومياً ودفاعياً، نحاول الالتزام بخطّة المباراة. وقمنا بتسهيل الأمور لبعضنا البعض».
من جهة اخرى، قاد لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس فريقه بوسطن سلتيكس متصدّر ترتيب الدوري للفوز على ضيفه اتلانتا هوكس 125-117. وتعملق بورزينغيس من خلال تسجيله 13 من محاولاته الـ 19 من المسافات كلها، في حين اضاف ديريك وايت 21 نقطة والنجم جايسون تايتوم 20 مع تسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.
ورفع سلتيكس متصدر الدوري والمنطقة الشرقية رصيده الى 39 فوزا و12 خسارة.
وأحرز جيمي باتلر ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل»، ليقود ميامي هيت الى الفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 116-104.
وتألق الثنائي سي جيه ماكولوم وزيون وليامسون بتسجيلهما 25 و21 نقطة تواليا ليقودا نيو أورليانز بيليكانز للفوز خارج ارضه على لوس انجليس كليبرز 117-106. وقاد دونوفان ميتشل مسجلا 40 نقطة فريقه كليفلاند كافالييرز لتعزيز سلسلة انتصاراته الى سبعة من خلال الفوز على واشنطن ويزاردز 114-106. وأسهم ايضا من جانب الفريق الفائز ايفان موبلي بـ 22 نقطة مع ثماني متابعات.
MENAFN08022024000055011008ID1107830849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.