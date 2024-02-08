طيران الإمارات الناقل الرسمي لـ ((إن بي إيه))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ ‬ــ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيتغيّر‭ ‬اسم‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬إن‭- ‬سيزون‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬إيه‮»‬‭ ‬برعاية‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الرابطة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وشهدت‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬توّج‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬بلقبها‭ ‬مشاركة‭ ‬الفرق‭ ‬الثلاثين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬بنظام‭ ‬الكأس،‭ ‬مع‭ ‬دور‭ ‬مجموعات‭ ‬ثم‭ ‬أدوار‭ ‬اقصائية‭ ‬أوصلت‭ ‬ليكرز‭ ‬وإنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وجعلت‭ ‬الصفقة‭ ‬الجديدة‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬شريكاً‭ ‬عالمياً‭ ‬جوياً‭ ‬للدوري،‭ ‬بحيث‭ ‬يوضع‭ ‬شعار‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬قمصان‭ ‬كل‭ ‬حكام‭ ‬المباريات‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬النجوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬إنديانا‭ ‬بوليس،‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬قمصان‭ ‬حكام‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬السيدات‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬2025‭.‬

بدورها،‭ ‬أعلنت‭ ‬طيران‭ ‬الامارات‭ ‬اتفاقية‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬تصبح‭ ‬بموجبها‭ ‬الناقل‭ ‬الرسمي‭ ‬لرابطة‭ ‬الدوري‭ ‬والشريك‭ ‬الرسمي‭ ‬الافتتاحي‭ ‬لبطولة‭ ‬الكأس‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأعلى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الامارات‭ ‬والمجموعة‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التسويقية‭ ‬العالمية‭ ‬مع‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكية،‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الدوريات‭ ‬الاحترافية‭ ‬المرموقة‭ ‬عالميا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مارك‭ ‬تايتوم‭ ‬نائب‭ ‬مفوض‭ ‬الرابطة‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لإعلان‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬دبي‭: ‬‮«‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬انتشارها‭ ‬باعتبارها‭ ‬الرياضة‭ ‬الأسرع‭ ‬نموا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬أن‭ ‬يسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إثارة‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬أمام‭ ‬ملايين‭ ‬المسافرين‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬كل‭ ‬عام‮»‬‭.‬

وزاد‭ ‬اهتمام‭ ‬الامارات‭ ‬بمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬العاصمة‭ ‬ابوظبي‭ ‬منذ‭ ‬2022‭ ‬مباراتين‭ ‬تمهيديتين‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬لدوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬إن‭ ‬بي‭ ‬إيه‭)‬،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬شراكة‭ ‬لسنوات‭ ‬بين‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكية‭ ‬ودائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭.‬

‭

‬