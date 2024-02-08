طيران الإمارات الناقل الرسمي لـ ((إن بي إيه))

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك ــ (أ ف ب): سيتغيّر اسم مسابقة الكأس الجديدة التي أقيمت نسختها الأولى هذا الموسم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، من بطولة «إن- سيزون» إلى «كأس إن بي إيه» برعاية طيران الإمارات، بحسب ما أعلنت الرابطة أمس الخميس.
وشهدت المسابقة التي توّج لوس أنجليس ليكرز بلقبها مشاركة الفرق الثلاثين في مسابقة بنظام الكأس، مع دور مجموعات ثم أدوار اقصائية أوصلت ليكرز وإنديانا بايسرز إلى المباراة النهائية في لاس فيغاس في نوفمبر الماضي.
وجعلت الصفقة الجديدة طيران الإمارات شريكاً عالمياً جوياً للدوري، بحيث يوضع شعار الطيران على قمصان كل حكام المباريات بدءاً من مباراة «كل النجوم» في 18 فبراير الجاري في إنديانا بوليس، وعلى كل قمصان حكام المباريات في دوري السيدات بدءاً من 2025.
بدورها، أعلنت طيران الامارات اتفاقية الرعاية التي تصبح بموجبها الناقل الرسمي لرابطة الدوري والشريك الرسمي الافتتاحي لبطولة الكأس.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة: «نفخر بهذه الشراكة التسويقية العالمية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الامريكية، ذلك ان هذه اللعبة تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، ونحن متحمسون للعمل مع أحد أكثر الدوريات الاحترافية المرموقة عالميا».
من جهته، قال مارك تايتوم نائب مفوض الرابطة الذي حضر المؤتمر الصحفي لإعلان الشراكة في دبي: «فيما تواصل كرة السلة انتشارها باعتبارها الرياضة الأسرع نموا على مستوى العالم، فإن من شأن هذا التعاون أن يسلّط الضوء على إثارة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أمام ملايين المسافرين مع طيران الإمارات كل عام».
وزاد اهتمام الامارات بمنافسات كرة السلة الامريكية في السنوات الاخيرة، حيث تستضيف العاصمة ابوظبي منذ 2022 مباراتين تمهيديتين في الموسم الجديد لدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين (إن بي إيه)، كجزء من شراكة لسنوات بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الامريكية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
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