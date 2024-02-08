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تشيفيرين لن يترشح لولاية جديدة

2/8/2024 7:20:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أقرّت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬تعديلاً‭ ‬يسمح‭ ‬لرئيسه‭ ‬السلوفيني‭ ‬ألكسندر‭ ‬تشيفيرين‭ ‬الذي‭ ‬انتُخب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬بالترشح‭ ‬لولاية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭
‬في‭ ‬2027،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬الأخير‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يترشح‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مفاجئ‭.‬

وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬بغالبية‭ ‬ثلثي‭ ‬الأصوات،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ينص‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لويفا‭.‬

وقال‭ ‬تشيريفين‭ (‬56‭ ‬عامًا‭) ‬وهو‭ ‬محام‭ ‬سلوفيني‭ ‬انتُخب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬خلفا‭ ‬للفرنسي‭ ‬ميشال‭ ‬بلاتيني‭ ‬‮»‬قررت‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أخطط‭ ‬للترشح‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2027‮«‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬تحتاج‭ ‬كل‭ ‬منظمة‭ ‬إلى‭ ‬دماء‭ ‬جديدة،‭ ‬ولكن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬عائلتي‭ ‬مدة‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تعمّدت‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أفكاري‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬لأنني‭ ‬أولاً‭ ‬أردت‭ ‬رؤية‭ ‬الوجه‭ ‬الحقيقي‭ ‬لبعض‭ ‬الأشخاص،‭ ‬وقد‭ ‬رأيته‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬تشيفيرين‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬حياة‭ ‬جميلة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬ولدي‭ ‬حياة‭ ‬جميلة‭ ‬خارج‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أيضًا‮»‬‭.‬

من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية،‭ ‬لا‭ ‬يلغي‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬قاعدة‭ ‬الولايات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬السلوفيني‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2017‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفضائح‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬قيود‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭.‬

لكن‭ ‬التعديل‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬التي‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ (‬ويفا‭)‬،‭ ‬لا‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الولايات‭ ‬‮«‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2017‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬الولاية‭ ‬الأولى‭ ‬لتشيفرين‭.‬

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