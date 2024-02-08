تشيفيرين لن يترشح لولاية جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
باريس -(أ ف ب) : أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أمس الخميس، في باريس، تعديلاً يسمح لرئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الذي انتُخب لأول مرة في 2016، بالترشح لولاية جديدة من أربع سنوات
في 2027، قبل أن يعلن الأخير أنه لن يترشح على نحو مفاجئ.
وتمت الموافقة على هذا التعديل بغالبية ثلثي الأصوات، حسب ما ينص النظام الأساسي لويفا.
وقال تشيريفين (56 عامًا) وهو محام سلوفيني انتُخب لأول مرة عام 2016 خلفا للفرنسي ميشال بلاتيني »قررت قبل حوالي ستة أشهر أنني لا أخطط للترشح في عام 2027«.
وتابع «السبب هو أنه بعد مرور بعض الوقت تحتاج كل منظمة إلى دماء جديدة، ولكن السبب الرئيسي هو أنني كنت بعيدًا عن عائلتي مدة سبع سنوات حتى الآن».
وأضاف «تعمّدت عدم الكشف عن أفكاري من قبل، لأنني أولاً أردت رؤية الوجه الحقيقي لبعض الأشخاص، وقد رأيته».
وأردف تشيفيرين «لدي حياة جميلة في كرة القدم، ولدي حياة جميلة خارج كرة القدم أيضًا».
من الناحية الفنية، لا يلغي هذا النص قاعدة الولايات الثلاث التي كانت من الإجراءات الرئيسية التي اتخذها السلوفيني في أبريل 2017 بعد سلسلة من الفضائح التي هزت الرياضة العالمية وأدت إلى قيود مماثلة في الاتحاد الدولي (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية.
لكن التعديل ينص على أن هذه القاعدة التي تنطبق على جميع أعضاء اللجنة التنفيذية في (ويفا)، لا تأخذ في الاعتبار الولايات «التي بدأت قبل الأول من تموز/يوليو 2017»، أي الولاية الأولى لتشيفرين.
MENAFN08022024000055011008ID1107830847
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.