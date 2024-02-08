سان جيرمان لتعزيز صدارته بمواجهة ليل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتطلّع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬وتعزيز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬ليل‭ ‬الرابع‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭.‬

وبعد‭ ‬بلوغه‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬فرنسا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬بريست‭ ‬3‭-‬1‭ ‬الاربعاء،‭ ‬يسير‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬بثبات‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬نحو‭ ‬إحراز‭ ‬ثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يستمر‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للظفر‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الاسباني‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬فبراير‭ ‬الحالي‭.‬

وعاد‭ ‬مسلسل‭ ‬انتقال‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬هدفين‭ ‬الاربعاء،‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬الى‭ ‬الواجهة‭ ‬بحدة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكن‭ ‬هداف‭ ‬المونديال‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬بعد‭ ‬وجهته،‭ ‬وهو‭ ‬حرّ‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬عندما‭ ‬يريد‭ ‬حيث‭ ‬ينتهي‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭.‬

لذلك،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬بمثابة‭ ‬فرص‭ ‬إضافية‭ ‬لجماهير‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بفنياته‭ ‬الساحرة،‭ ‬خصوصا‭ ‬انّ‭ ‬الاخير‭ ‬يقدّم‭ ‬عروضا‭ ‬تهديفية‭ ‬كبيرة‭ ‬ويتصدر‭ ‬قائمة‭ ‬الهدّافين‭ ‬بـ‭ ‬20‭ ‬هدفا،‭ ‬بفارق‭ ‬تسعة‭ ‬عن‭ ‬اقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬مهاجم‭ ‬موناكو‭ ‬وسام‭ ‬بن‭ ‬يدر‭.‬

وسيواجه‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬نظيره‭ ‬ليل‭ ‬الذي‭ ‬تعرّض‭ ‬لخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ليون‭ ‬المتعثر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لكأس‭ ‬فرنسا‭ (‬1-2‭). ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬بلا‭ ‬خسارة‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭. ‬وحقّق‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة‭ ‬2‭-‬1‭.‬

قال‭ ‬لاعبه‭ ‬الشاب‭ ‬برادلي‭ ‬باركولا‭: ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ليل،‭ ‬قبل‭ ‬التفكير‭ ‬بريال‭ ‬سوسييداد‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الفوز‭ (‬على‭ ‬بريست‭). ‬لقد‭ ‬واجهنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬فريقًا‭ ‬جيدًا‭ ‬جدًا،‭ ‬لكننا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بالمهمة‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬النهاية‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭. ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬لقاء‭ ‬سوسييداد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭: ‬‮«‬نعم،‭ ‬نعلم‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدًا‭. ‬اكتساب‭ ‬الثقة‭ ‬مسبقًا‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭ ‬جدًا‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬ديناميكية‭ ‬جيدة‭. ‬يمكننا‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬وسوف‭ ‬يسير‭ ‬الامر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬احتلال‭ ‬احد‭ ‬المراكز‭ ‬الاربعة‭ ‬الاوائل،‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬قائمًا‭ ‬وبقوة،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يبتعد‭ ‬موناكو‭ ‬الخامس‭ ‬سوى‭ ‬اربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬نيس‭ ‬الثاني‭ (‬39‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬يتواجه‭ ‬الفريقان‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬اخرى‭.‬

وتراجع‭ ‬مرسيليا‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬المؤهل‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭.‬