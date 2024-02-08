سان جيرمان لتعزيز صدارته بمواجهة ليل

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): يتطلّع باريس سان جيرمان الى تحقيق فوزه الثالث تواليًا في مختلف المسابقات وتعزيز موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يستضيف ليل الرابع غدًا السبت في قمة المرحلة الحادية والعشرين.
وبعد بلوغه الدور ربع النهائي من كأس فرنسا بفوزه على بريست 3-1 الاربعاء، يسير سان جيرمان بثبات بقيادة نجمه كيليان مبابي نحو إحراز ثنائية الدوري والكأس، في حين يستمر فريق العاصمة في سعيه للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بدءا من مواجهة ريال سوسييداد الاسباني في الدور ثمن النهائي في 14 فبراير الحالي.
وعاد مسلسل انتقال مبابي الذي سجّل هدفين الاربعاء، إلى ريال مدريد الاسباني الى الواجهة بحدة في الأيام الأخيرة، لكن هداف المونديال لم يعلن بعد وجهته، وهو حرّ في القيام بذلك عندما يريد حيث ينتهي عقده مع سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.
لذلك، قد يكون ما تبقى من مباريات بمثابة فرص إضافية لجماهير النادي الباريسي للاستمتاع بفنياته الساحرة، خصوصا انّ الاخير يقدّم عروضا تهديفية كبيرة ويتصدر قائمة الهدّافين بـ 20 هدفا، بفارق تسعة عن اقرب منافسيه مهاجم موناكو وسام بن يدر.
وسيواجه فريق المدرب الاسباني لويس إنريكي نظيره ليل الذي تعرّض لخسارة مفاجئة على يد ليون المتعثر هذا الموسم في الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا (1-2). جاءت بعد سلسلة من خمس مباريات بلا خسارة لفريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا. وحقّق سان جيرمان فوزا صعبا على ستراسبورغ في المرحلة السابقة 2-1.
قال لاعبه الشاب برادلي باركولا: «من المهم التركيز على ليل، قبل التفكير بريال سوسييداد». وتابع: «كان من المهم الفوز (على بريست). لقد واجهنا مرة أخرى فريقًا جيدًا جدًا، لكننا تمكنا من القيام بالمهمة من البداية إلى النهاية هذه المرة. نحن سعداء بهذا الفوز».
وأضاف ردا على اهمية لقاء سوسييداد في دوري الابطال: «نعم، نعلم أنها ستكون مباراة كبيرة جدًا. اكتساب الثقة مسبقًا أمر جيد جدًا. نحن في ديناميكية جيدة. يمكننا الاستمرار على هذا النحو وسوف يسير الامر على ما يرام».
ولا يزال الصراع على احتلال احد المراكز الاربعة الاوائل، المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، قائمًا وبقوة، حيث لا يبتعد موناكو الخامس سوى اربع نقاط عن نيس الثاني (39 نقطة)، ذلك عندما يتواجه الفريقان الاحد في قمة اخرى.
وتراجع مرسيليا الى المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بفارق ست نقاط عن المركز الرابع المؤهل الى دوري الابطال.
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