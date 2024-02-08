الخليفي: سان جيرمان سيغادر ملعب بارك دي برانس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬رئيس‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬سيغادر‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬مبارياته‭ ‬البيتية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬مجلس‭ ‬باريس‭ ‬بيع‭ ‬الملعب‭ ‬لنادي‭ ‬العاصمة‭.‬

وأوضح‭ ‬الخليفي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬في‭ ‬باريس‭: ‬‮«‬من‭ ‬السهل‭ ‬جداً‭ ‬القول‭ ‬الآن‭ ‬إن‭ ‬الاستاد‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬معروضاً‭ ‬للبيع‭. ‬نحن‭ ‬نعرف‭ ‬ماذا‭ ‬نريد،‭ ‬لقد‭ ‬أهدرنا‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬شراء‭ ‬الملعب‭. ‬لقد‭ ‬انتهى‭ ‬الأمر‭ ‬الآن،‭ ‬نريد‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الملتزم‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2043‭ ‬بعقد‭ ‬إيجار‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬مع‭ ‬المالك‭ ‬البلدي‭ ‬أن‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬ضروري‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬توسعته‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬مقعد،‭ ‬مقارنة‭ ‬بحوالي‭ ‬48‭ ‬ألفا‭ ‬حاليا‭.‬

وكانت‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬البلدية‭ ‬قد‭ ‬توقفت‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬مع‭ ‬رفض‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الباريسية‭ ‬فكرة‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬ملكية‭ ‬الملعب‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬‮»‬بورت‭ ‬دو‭ ‬سان‭ ‬كلو‮«‬‭. ‬وهو‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬أعاد‭ ‬مجلس‭ ‬باريس‭ ‬تأكيده‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬تحديث‭ ‬الملعب‭ ‬الرياضي‭ ‬‮»‬في‭ ‬إطار‭ ‬ترتيب‭ ‬مرض‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الإيجار‮«‬‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬دعا‭ ‬نائبا‭ ‬عمدة‭ ‬باريس‭ ‬إيمانويل‭ ‬غريغوار‭ ‬وبيار‭ ‬رابادان‭ ‬نادي‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬إلى‭ ‬استئناف‭ ‬الحوار،‭ ‬قائلين‭ ‬إنهما‭ ‬يريدان‭ ‬منحه‭ ‬‮«‬ضمانات‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬إيجار‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭. ‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬تعنت‭ ‬مجلس‭ ‬المدينة،‭ ‬نظر‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬خيارات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شراء‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ستاد‭ ‬دو‭ ‬فرانس‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬سحب‭ ‬ترشيحه‭. ‬ويدرس‭ ‬النادي‭ ‬أيضاً‭ ‬خيار‭ ‬بناء‭ ‬ملعب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬باريس‭.‬