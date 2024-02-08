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ميماس قمر زحل القابل لإيواء أحد أشكال الحياة

2/8/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحتوي «ميماس»، وهو قمر صغير تابع لكوكب زحل يقارنه علماء الفلك بنجم الموت في سلسلة «حرب النجوم»، على محيط من المياه تحت سطحه الجليدي قابل لإيواء أحد أشكال الحياة، على ما أفادت دراسة نشرت أمس الاول.
وبات «ميماس» ضمن عائلة الأقمار النادرة في النظام الشمسي التي تحوي الماء السائل تحت طبقتها الجليدية. وتتضمن هذه العائلة قمري المشتري «اوروبا» و«غانيميد» وقمري زحل «إنسيلادوس» و«تيتان». وقالت المعدة الرئيسية للدراسة التي نشرت في مجلة «نيتشر» فاليري ليني، في مؤتمر صحافي، «إذا كان هناك مكان واحد في الكون لم نكن نتوقع أن نعثر فيه على ظروف مؤاتية للحياة، فهو ميماس».
وأشارت ليني، وهي عالمة فلك في معهد الميكانيكا السماوي وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد «باريس بي اس ال»، إلى أن هذا القمر الذي اكتشفه عالم الفلك وليام هيرشل عام 1789، «لم يكن يبدو من مظهره أنه ذو فائدة كبيرة».
وأطلق على النجم الذي يبلغ قطره 400 كيلومتر فقط، اسم «قمر الموت» لأنه كان يبدو باردا وجامدا وغير صالح للحياة. فسطحه مليء بالفوهات بينها حفرة ضخمة تعطي طابعا زائفا بأنه مشابه لنجم الموت في سلسلة «حرب النجوم».

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