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ثوران بركاني جديد بجزيرة ريكيانيس في آيسلندا

2/8/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ ثوران بركان على شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب أيسلندا أمس، وهو الثالث في المنطقة منذ ديسمبر، بحسب السلطات.
وأظهرت تسجيلات مصورة بالبث الحي حمما بركانية تتدفق من صدع لتضيء عمودا من الدخان تصاعد من المكان.
وجاء في بيان لمكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي، أنه «بدأ نشاط زلزالي صغير وشديد شمال شرق سيلينغارفل. بعد نحو 30 دقيقة، بدأ ثوران في المنطقة ذاتها».
وأضاف المكتب أنه بناء على التقييم الأولي لخفر السواحل، فإن الصدع يمتد لنحو ثلاثة كيلومترات.
وظهر الصدع في منطقة شهدت ثورانا بركانيا سابقا في 18 ديسمبر و14 يناير قرب قرية غريندافيك التي تم إجلاء سكانها.
وتضم آيسلندا أكثر من 30 بركانا نشطا، وهو أعلى عدد في أوروبا. وتقع على حيد وسط المحيط الأطلسي، وهو صدع يفصل بين الصفيحة التكتونية الأوراسية والأميركية الشمالية.

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