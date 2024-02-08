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مجهول سرق وقودا 8 مرات بطريقة فول وانحاش

2/8/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله قنيص
في قضية مماثلة لسرقة وقود لعدة مرات من قبل مركبة، وسجلت في مخفر شرطة ميدان حولي في ديسمبر 2023 وأشارت إليها «الأنباء» في حينه، سجلت قضية أمس برقم 2024/7 في مخفر شرطة صباح السالم بعنوان سرقة وقود.
وحول التفاصيل، قال مصدر امني ان مواطنا من مواليد 1962 وبصفته وكيلا خاصا لشركة تسويق محلي للوقود تقدم إلى مخفر شرطة علي صباح السالم ببلاغ عن قيام قائد مركبة أميركية وانيت بالتردد على المحطة الكائنة في منطقة علي صباح السالم لـ 8 مرات بتواريخ مختلفة وبعد أن يقوم بتعبئة السيارة يقوم بالهرب، مشيرا إلى أن اللص سرق وقودا بمبلغ 18.5دينارا بالمرات الـ 8. وقدم المبلغ مقاطع مصورة للمتهم خلال تنفيذه جرائمه. هذا، ووجه محقق المخفر رجال المباحث بضبط المتهم.

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