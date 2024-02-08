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عاشور وشرارة وفتوني وروح الشرق يضيئون حفلات حديقة الشهيد

2/8/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
لحظات من الفرح والسعادة ينتظرها عشاق الموسيقى والغناء من جمهور حديقة الشهيد، فهم على موعد يومي 29 الجاري و1 مارس المقبل مع حفلين ضخمين من إنتاج شركة «A Music» ويحيهما نخبة من نجوم الأغنية العربية، وذلك تزامنا مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية.
يجمع الحفل الأول الفنانتين نداء شرارة ومها فتوني ومعهما كورال «روح الشرق»، على المسرح المكشوف بالحديقة، في أمسية عنوانها «الطرب الأصيل»، بينما يحيي الحفل الثاني النجم تامر عاشور، ليعيش الجمهور على وقع الأنغام الرومانسية تجربة فريدة من نوعها، مليئة بالحماس والموسيقى الجميلة.
وفي هذا الصدد، أعرب مؤسس شركة «A Music» أحمد الخالدي عن سعادته بالتعاون المثمر مع حديقة الشهيد، متمثلة في مراقب مركز حديقة الشهيد نشامي القعود، وقال: تلاقت الرغبة على تنظيم حدث فني فريد الهدف منه مشاركة أهل الكويت والمقيمين فيها الاحتفال بالأعياد الوطنية وإدخال البهجة والسرور عليهم.
وأكد الخالدي أنه حريص على ظهور الحفلين بأفضل صورة من ناحية الديكورات والمؤثرات الصوتية والتجهيزات التقنية والفنية للمسرح، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن العديد من المفاجآت المقرر أن يشهدها هذا الحدث الغنائي الضخم.

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