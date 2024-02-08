Friday, 09 February 2024 04:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


20 عاما على تدشين فيسبوك هكذا تحول إلى عملاق التواصل الاجتماعي

2/8/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) 20 عاما مرت منذ إطلاق موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك»، وقد وصلت القيمة السوقية للشركة المالكة للموقع حتى 2 فبراير الجاري إلى 1.21 تريليون دولار، بحسب بياناتها الرسمية، خلال هذه السنوات مرت الشركة بعدة محطات مهمة.
ففي عام 2012 استحوذت على شبكة الخدمة الاجتماعية «إنستغرام» مقابل مليار دولار، وفي العام نفسه تم إدراج سهمها في البورصة الأميركية، وخلال 2014 استحوذت الشركة على تطبيق «واتساب» مقابل 16 مليار دولار، وفي 2021 أعلنت الشركة عن تغيير اسمها إلى «ميتا»، ثم في سنة 2023 أطلقت منصة «ثريد».
وفي هذين العقدين، تحول مؤسس فيسبوك، مارك زاكربرغ، من شاب مهووس بالتكنولوجيا إلى ملياردير في وادي السيليكون، وشهد المنتج الذي ابتكره تحولا مذهلا بالقدر نفسه، حيث تأسس «فيسبوك» في 4 فبراير 2004، وفي ذلك الوقت، كان المقصود من الموقع أن يحل مكان «الفيسبوك» الحقيقي الذي كان عبارة عن نشرة ورقية تصور طلاب ومعلمي جامعة هارفارد. ولكن، مقارنة بنسخة الحديثة من الموقع، قد يبدو الموقع في بداياته مجردا تماما، حيث لم يكن هناك ملف أخبار ولا جدول زمني أو تحديثات للحالة، وصورة واحدة فقط لكل ملف شخصي.
وعندما تم إطلاق «فيسبوك» لأول مرة، كان المستخدمون بحاجة إلى عنوان بريد إلكتروني حتى يتمكنوا من التسجيل، وعلى الرغم من أن الأمر وصل طوال عام 2004 إلى جامعات أخرى أيضا، بما في ذلك ستانفورد وأكسفورد وكامبريدج، ولم يصبح الموقع متاحا لعامة الناس حتى عام 2006، ويمكن لأي شخص يزيد عمره على 13 عاما الاشتراك لأول مرة.
ولكن، في تلك السنوات بين تأسيس الموقع والانفتاح على الجمهور، تم إجراء الكثير من التغييرات الكبيرة، وأسقط «فيسبوك» «ال» التعريف من اسمه بعد شراء النطاق facebook مقابل 200 ألف دولار.
ووقع التغيير الكبير الآخر في 5 فبراير 2006، أي قبل 20 يوما فقط من فتح «فيسبوك» للعالم، حيث أضاف الموقع النسخة الأولى من ملف الأخبار، وبهذا التغيير، كانت هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها «فيسبوك» أكثر من مجرد مجموعة من الملفات الشخصية والمجموعات.
وكانت هناك ميزة كلاسيكية أخرى قد تتذكرها من «فيسبوك»، وهي زر النكز، وفي صفحة الأسئلة الشائعة المبكرة من عام 2005، قال «فيسبوك» إن زر النكز تم إنشاؤه لأننا «اعتقدنا أنه سيكون من الممتع إنشاء ميزة ليس لها غرض محدد ومعرفة ما سيحدث بعد ذلك».

MENAFN08022024000130011022ID1107830768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث