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الحربي توجه نصائح مهمة لمرتادي المزارع والحدائق

2/8/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت خبيرة علم الحشرات والأستاذ المساعد بقسم العلوم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.جنان الحربي أن عنكبوت الأرملة السوداء واحد من أكثر العناكب فتكا في العالم.
وقالت الحربي لـ «الأنباء»: إن هذا النوع صغير الحجم، من جنس «لاكتروديكتس»، وقد تم رصده من قبل العديد من الناس على أرض الكويت مؤخرا، ولكن في الحقيقة هذا العنكبوت متواجد منذ سنوات طويلة وظهوره بشكل كبير بسبب اعتدال درجات الحرارة.
وأضافت: بدوري أحذر مرتادي المزارع والحدائق والبر بأخذ الحيطة والابتعاد عنه عند رؤيته، فهو يتواجد في المزارع والمحميات وداخل جذوع الأشجار المجوفة. ويفضل أيضا المناطق الرطبة الدافئة مثل القبو والكراجات وأماكن التخزين والقمامة وركام الأخشاب وأماكن البنيان والقطع الخشبية القديمة والحظائر ودورات المياه.
وأوضحت الحربي: للتعرف على «الأرملة السوداء» فإنها بالعادة تمتاز باللون الأسود اللامع وتمتلك شكلا هندسيا أحمر اللون يشابه الساعة الرملية على الجانب السفلي من البطن وكأنه علامة تحذير لمن يحاول الاقتراب منها. في حين أن الذكور لون جسمها بني فاتح ولديها نقاط برتقالية اللون على البطن. يبلغ طول جسم الأرملة السوداء نحو 1.5 سم والذكر، يتراوح حجمه بين ربع ونصف حجم الأنثى.
وبينت أن الأرملة السوداء تعلق على الشبكة الخاصة بها علبا من البيض التي تحتوي الواحدة منها من 250 الى 750 بيضة، وفي غضون 14 إلى 30 يوما تظهر الحوريات أو العناكب الصغيرة، ذات اللون الأبيض الفاتح التي تتدرج في اللون إلى اللون الأسمر ثم الرمادي. فإذا شاهدت الحوريات السمراء فاعلم أن لديك عنكبوت الأرملة السوداء. وقد تعيش الإناث أكثر من سنة ونصف إلى سنتين.
وتابعت: الأرملة السوداء كائن مفترس يتغذى على الحشرات والعناكب الأخرى وتساعدها أرجلها الخلفية كثيفة الشعر في لف خيوط الحرير على الفريسة وتقييدها. تصبح عنكبوت الأرملة السوداء شرسة لتدافع عن نفسها عندما تتعرض للأذى أو إذا تأذت بشدة من قبل بعض الناس، فتفرز سماً قوي المفعول يعرف في «اللاتروتوكسين» وهو سم يصيب الجهاز العصبي وهو أقوى 16 مرة من سم الأفعى.
وأوضحت أن البعض يجهل أن هذا السم القاتل لا يوجد فقط في العنكبوت البالغ، بل أيضا في الحوريات والبيض، فيجب الحذر وعدم لمس أي منها، مشيرة إلى أن السم يسبب حالة تعرف بـ «لاكتروديكتسم» التي تشمل أعراضا فيسيولوجية مختلفة مثل زيادة دقات القلب وارتفاع في ضغط الدم والحمى والغثيان والتعرق وتسبب أيضا ألما في العضلات وغثيانا وشللا خفيفا في الحجاب الحاجز، ما يجعل التنفس صعبا ويمكن أن تحدث بالتالي شللا تاما ما يؤدي إلى الموت. قد تستمر بعض من هذه الأعراض من 3 إلى 7 أيام أو تستمر لأكثر من أسبوع. واللدغة يمكن أن تكون قاتلة للأطفال الصغار جدا وكبار السن. فيجب نقل المصاب إلى المركز الصحي فورا إذا ما تعرض للدغة من هذا العنكبوت.
وختمت الحربي: بالرغم من خطورة هذا العنكبوت، إلا أن وجوده له دور مهم جدا في حماية البيئة وتنظيفها من الحشرات والآفات الناقلة للأمراض والميكروبات التي تضر بصحة الإنسان وبقية الكائنات الحية.

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