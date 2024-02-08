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السكنية 113 مبنى تم تنفيذها في المطلاع وإيصال التيار لـ 102

2/8/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المباني المنفذة حتى الآن في مدينة المطلاع بلغت 113 مبنى.
وأضافت «السكنية» في احصائية لها حصلت «الأنباء» على نسخة منها ان 83 مبنى جاهزا للتسليم و9 مبان جار تسليمها للجهات المعنية و30 مبنى تم تسليمه للجهات الحكومية.
ووفق الاحصائية، فإنه تم إيصال التيار الكهربائي لعدد 102 مبنى عام، وهو عبارة عن مركز صحي عام و مركز صحي تخصصي ومبنى اسعاف و2 مخفر و2 مبنى بلدية وسوق مركزي و24 مسجدا و14 مدرسة و2 مبنى خدمة مواطن و2 مركز تنمية مجتمع و20 مجموعة محلات و2 مبنى بريد.
وحسب الاحصائية، تم تسليم المفاتيح لعدد 30 مبنى للجهات المستفيدة، وقد حرصت المؤسسة على تنوع اعمال المباني التي تم تسليمها لتغطية كل الخدمات التي تقدم للمواطنين، وهي عبارة عن مركز صحي عام و مركز صحي تخصصي ومبنى اسعاف ومخفر و2 مبنى بلدية ومبنى روضة اطفال و3 مساجد وفرع غاز وخدمة مواطن ووحدة اجتماعية و12 مجموعة محلات ومركز تنمية مجتمع و3 سكن للامام والمؤذن وبريد.
وأشارت «السكنية» إلى انه تم التنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة التربية لزيادة عدد مبانيهما المسلمة خلال شهر فبراير الجاري، بالاضافة إلى املاك الدولة لتسلم السوق المركزي في الضاحية N11.
ولفتت المؤسسة إلى انه ستبدأ اعمال التركيبات بإنارة الطرق الرئيسية في مارس 2024 والتشغيل التدريجي في مايو 2024 وستبدأ اعمال التركيبات بإنارة طرق الضواحي خلال مايو 2024 والتشغيل التدريجي في يوليو 2024.

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