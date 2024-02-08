بالفيديو الرفاعي لـ الأنباء تعزيز مهارات الشاب القانوني من حيث المرافعة وكتابة مذكرات الدفاع

الهملان: القضاء رسالة وأمانة به يرعى العدل في الأرض وبه يقام ميزان الحق



آلاء خليفة

نظّمت جمعية القانون الدولي الكويتية بكلية الحقوق بجامعة الكويت الحفل الختامي لمسابقة المحكمة الصورية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وذلك بحضور عدد من المستشارين القانونيين واساتذة الحقوق والقانون والطلبة والطالبات.

بداية، ذكرت رئيسة جمعية القانون الدولي فادية الرفاعي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الجمعية تنظم للعام 11 على التوالي مسابقة المحكمة الصورية، تلك المسابقة التي لها صدى شبابي قانوني كبير ونفتخر باحتضانها تحت اشراف مجلس القضاء الاعلى وتحت اشراف جامعة الكويت.

وأفادت الرفاعي بأن الهدف الاسمى لجمعية القانون الدولي منذ نشأتها على عام 2013 حتى يومنا هذا هو تعزيز مهارات الشاب القانوني من حيث المرافعة وكتابة مذكرات الدفاع وكل المهارات المطلوبة في الحياة العملية مستقبلا.

وأعربت الرفاعي عن فخرها بتنظيم الجمعية لأكبر مسابقة للمحكمة الصورية في الكويت، موجهة جزيل الشكر والتقديم لأعضاء هيئة التدريس مشرف الجمعية د.عبدالسلام العنزي ود.شرف الشرف وجميع اساتذة قسم القانون الدولي.

من ناحيته، قال نائب رئيس جمعية القانون الدولي الكويتية مشاري الكليب ان الجمعية أول جمعية طلابية مهنية في كلية الحقوق بجامعة الكويت تأسست عام 2013 وتعتبر الذراع الكويتية لمنظمة جمعية طلبة القانون الدولي العالمية ILSA والممثل المحلي لها في دولة الكويت.

وذكر الكليب ان المحكمة الصورية هي أقرب تجربة للطالب الجامعي إلى الواقع العملي القانوني، فتحصل له فرصة تطبيق الدراسة النظرية إلى تطبيق عملي وكأنه قد تخرج في الجامعة وحاز وظيفة وقام في المحكمة يترافع فيها، موضحا ان الجمعية تقيم المسابقة للعام 11 على التوالي.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة المحكمة الصورية نورة الهملان انه بعد أن تابعنا نخبة من المتسابقين في المراحل الابتدائية والنصف نهائية إلى ان وصلنا إلى المرحلة النهائية من مراحل المحكمة الصورية ندعو الله عز وجل ان تكون محاكمنا ومحاكماتنا قائمة على العدل وليست صورية فحسب، لافتة إلى ان القضاء رسالة وأمانة به يرعى العدل في الأرض وبه يقام ميزان الحق ولقد رأينا ترجمة في ذلك في فهم قضاتنا الكرام لأهمية دورهم في ترسيخ مبادئ النزاهة في المجتمع وتطبيق العدل دون سواه، ونحن بدورنا كأجيال صاعدة أخذنا على عاتقنا إكمال مسيرتهم تلك من خلال ما نكسبه من علم على أيدي اساتذتنا الأفاضل حملة القانون للحفاظ على نزاهة مهنة المحاماة التي طالما كانت ومازالت عونا للمظلوم.

وتابعت الهملان قائلة: كما تتزامن مع حفلنا الختامي احتفالات دولتنا الحبيبة بالأيام الوطنية نسأل الله عزوجل من خلالها ان يديم عليها الامن والامان، كما نفخر بمخرجات وطننا العزيز ونماذجه المشرفة من جيل ناشئ حريص على حمل أمانة العدل والمساواة وترسيخ تلك الثوابت في المجتمع.

وقالت الهملان ان ما ينغص فرحتنا ما يعانيه اخواننا في فلسطين من أوضاع مأساوية نتيجة ما أصابهم من الكيان الصهيوني المحتل، سائلين المولى أن ينصرهم.

بدوره، قال نائب رئيس لجنة المحكمة الصورية ناصر الأبراهيم إن غاية جمعية القانون منذ 11 عاما وتحديدا في عام 2013 عندما تأسست الجمعية ان تقوم بتقريب الواقع العملي وعدم الاكتفاء بالدراسة النظرية لطلبة كلية الحقوق بجامعة الكويت وتثقيف الطلبة في مقاصد ومبادئ القانون الدولي في شتى المجالات.