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الأنباء تنشر خطة القطاع المالي للعام المقبل رصد احتياجات المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها

2/8/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أعلن مدير الإدارة المالية بوزارة التربية متروك المطيري، عن خطة القطاع المالي للعام الدراسي المقبل 2024 /2025.
وقال المطيري، في الخطة التي تلقت «الأنباء» نسخة منها وتم إرسالها للوكيل المالي: ضمن استعدادات القطاع المالي والوحدات التابعة لها للعام الدراسي 2024 /2025، نفيدكم علما بأن قسم محاسبة الجهات ـ شعبة متابعة العهد- سيقوم بتحويل مخصصات الصندوق المالي المدرسي إلى حسابات البنوك المدرسية خلال العطلة الصيفية ليتسنى للإدارات المدرسية سد الاحتياجات اللازمة لها قبل مدة كافية من بداية العام الدراسي وعمل الصيانات الطارئة، كما أنه سيتم إصدار نشرات وتعاميم خاصة مع بداية كل عام وتوزيعها على الوحدات المحاسبية في المناطق التعليمية، إضافة إلى كتاب من قطاع المنشآت التربوية بإحصائية تفصيلية (كل مرحلة على حدة) لأعداد المدارس والمتوقع افتتاحها خلال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه تم هذا العام افتتاح عدد 25 مدرسة من ضمن المناطق الإنشائية الجديدة في منطقتي الأحمدي التعليمية ومنطقه الفروانية التعليمية.
وذكر المطيري في خطته أنه ستتم مخاطبة المناطق التعليمية بأسماء بالمدارس المتضمنة للفصول (بطيئي التعلم والداون) ومخاطبة المناطق التعليمية بأسماء وعدد المدارس المتميزة، لافتا إلى انه سيتم توجيه كتاب إلى إدارة التوريدات والمخازن برصد احتياجات المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها من نماذج مطبوعات الصندوق المالي المدرسي. واوضح ان إدارة الشؤون المالية/ مراقبة الميزانية والحسابات تقوم بالإشراف المباشر والتفتيش الدوري على النواحي المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لنظام الصندوق المالي المدرسي، فضلا عن التنسيق المباشر مع إدارة التوريدات والمخازن لتوفير الاحتياجات غير المسموح بها من بنود الصندوق المالي المدرسي مثل الأجهزة والأثاث، حيث إنها جهة الاختصاص.
وبين المطيري أن من اهم المقترحات عمل دورات تدريبية لمديري المدارس حول نظام الصندوق المالي المدرسي والقرارات والنشرات الملزمة فيه.
هذا، وتم رفع الخطة إلى وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان بناء على طلبها.

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