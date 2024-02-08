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وزير التربية حريصون على استقرار الميدان التربوي

2/8/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أعلن رئيس جمعية المعلمين أ.حمد الهولي أنه تم التواصل مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني بشأن تطبيق نظام البصمة على المعلمين في المدارس اعتبارا من الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الوزير أكد حرص الوزارة على استقرار الميدان وانتظام العمل به، وأن النشرة المذكورة تهدف إلى استكمال البيانات المتعلقة بالعاملين في المدارس من هيئات تعليمية وإدارية من قبل الفريق الخاص بنظم المعلومات وهو الفريق المكلف بمعالجة المشاكل الخاصة بأجهزة البصمة وتجريبها. كما ذكر الهولي أن وزير التربية أوضح له أن استكمال تطبيق النظام الفعلي للبصمة مرتبط ببعض الإجراءات مع جهات خارجية، مثمنا حرص جمعية المعلمين على تعاونها ومتابعتها لكل القضايا التي تهم الميدان التربوي.‫

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