بالفيديو الدولي للاختراعات الجائزة الكبرى لمصري والنادي العلمي من نصيب 3 كويتيين

الأردنية سحر جفال تحصد جائزة «جنيف» للاختراعات.. والإماراتي حسن البرعي يفوز بالمركز الأول لجائزة مكتب براءات الاختراع الخليجي والكويتية سارة الغريب ثانياً



حنان عبدالمعبود

بحضور ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني ورئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال جاسم الخرافي اختتمت النسخة الـ 14 من المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط أول من أمس بحفل توزيع جوائز الفائزين وتكريم المشاركين، حيث كانت الجائزة الكبرى للمعرض وقيمتها 15 ألف دولار من نصيب المتسابق المصري د.إبراهيم الشربيني أستاذ النانو التكنولوجي، ومدير برنامج علوم النانو ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مصر، وفاز بها مناصفة بين اختراعين له في سابقة للمرة الأولى منذ انطلاق المعرض وهي فوز متسابق واحد مناصفة بالجائزة لمشروعين مختلفين. واختراع د.إبراهيم الشربيني الأول عبارة عن دعامات نانونية ذكية متعددة الوظائف لتوسيع الأوعية الدموية، أما الثاني فعبارة عن ابتكار سماد يوريا طويل المفعول وصديق للبيئة.

كما حصل المخترعون الكويتيون ناصر الصايغ وحسين بهزاد ونواف الجويهل على جائزة النادي العلمي وقيمتها 10 آلاف دولار عن اختراع «أقراص فوارة قادرة على إنتاج السوائل النانوية بمجرد وضعها في المياه». واقتنصت المخترعة الأردنية سحر مجدي جفال جائزة معرض جنيف الدولي للاختراعات، وقيمتها 5 آلاف دولار عن اختراعها «صندوق حامل حاضنة صغيرة».

وانتزع المخترع الإماراتي يوسف حسن البرعي، المركز الأول لجائزة مكتب براءات الاختراع الخليجي وقيمتها 25 ألف ريال سعودي، عن اختراع «طوق الأنبوب كاشف تسرب الماء» فيما نالت المخترعة الكويتية سارة موضي الغريب المركز الثاني للجائزة وقيمتها 15 ألف ريال، عن اختراعها «آلة زراعية متعددة الوظائف»، وحصلت المخترعة العمانية هاجر خميس خلف العزرية على المركز الثالث عن اختراع «مشروع إنتاج الوقود الحيوي من مخلفات الرعاية الصحية الحيوانية». ونال المخترع الطاجيكي سيروجيدين راجابوف جائزة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية «وايبو- الدولية» عن اختراع «طريقة الحصول على عوامل وقاية النبات من الأمراض الفطرية والعث»، بينما حاز المخترعان الكويتي د.منصور أحمد والمصري حسن كمال جائزة «وايبو - الشرق الأوسط» عن اختراعهما «نظام تحلية المياه والتبريد».

وفاز بجائزة الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين «ايفيا -الدولية» الصيني كاي وانغ عن اختراع «بطارية تدفق هواء من الزنك والنيكل» صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة لتخزين الطاقة، فيما فاز بجائزة «إيفيا -الشرق الأوسط» العراقي جواد كاظم الغثوان عن اختراعه «تصنيع طرمبة زيت لسيارات نيسان 2500 سي سي بديل للطرمبة الأصلية».

وأحرز جائزة منظمة «يونيسكو» المخترع العراقي باسم عبدالحي عن اختراعه «تقنية لإنتاج مواد خزفية» تستخدم لتغليف جدران الأفران والوحدات الحرارية، فيما فاز بجائزة «الباندا» المقدمة من الجمعية الصينية للاختراعات المخترع الكويتي د.بدر شفاقة العنزي عن اختراعه «جهاز لقياس معدل طرد الهواء»، وهي جائزة تقدم للمرة الأولى ضمن جوائز المعرض.

حاضنة المخترعين

وفي كلمة له، قال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال جاسم الخرافي إن انعقاد المعرض الدولي للاختراعات على أرض الكويت يعكس نظرة الآخرين لها باعتبارها حاضنة للمخترعين والمبتكرين حول العالم، ودلالة على الدور المهم الذي تلعبه في نشر ثقافة الاختراع والابتكار، وإبراز دورها في التنمية المستدامة.

وأضاف: من حسن الطالع أن المعرض منذ انطلاقه عام 2007 بات يحتل مكانة مميزة على خارطة المعارض الدولية، وصنف الأول من نوعه في الشرق الأوسط، نتيجة وضوح أهدافه واستراتيجيته ورسالته، فضلا عن اعتراف وإيمان العديد من الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالاختراعات والابتكارات بدوره الملموس في دعم وتشجيع الإبداع، ومنها منظمة «وايبو»، والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين «إيفيا»، فضلا عن التعاون المثمر مع معرض جنيف الدولي للاختراعات، ومكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون و«يونيسكو» وغيرها.

وأكد أن تزايد عدد الدول المشاركة في المعرض دلالة على سمعته وتأثيره اللافت على صعيد تشجيع الإبداع، حيث بات منصة مهمة تتيح أمام المستثمرين فرصا واعدة لتبادل الأفكار حول الاختراعات والابتكارات التي تحمل جدوى اقتصادية وبحث إمكانية استثمارها وتحويلها إلى منتج قابل للتسويق، مشددا على أن رعاية صاحب السمو الأمير للمعرض تأكيد على دعم سموه للإبداع والبحث العلمي والمخترعين، وإيمان سموه بأن مجتمع العلم والمعرفة لا يتم إلا بالاستثمار في العنصر البشري الذي من خلاله تتحقق التنمية المستدامة في أي مجتمع، وانطلاقا من هذا الدعم السامي نضع نصب أعيننا نشر الوعي العلمي، حيث إنه السبيل الوحيد للحاق بركب التطور المتسارع الذي يشهده العالم حاليا لكي نصبح جزءا من منظومة الاقتصاد المعرفي العالمي.

وتقدم بالشكر لشركاء النادي العلمي الذين ساهموا في إنجاح الحدث وعلى رأسها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأمانة العامة لمجلس التعاون وشركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، كما قدم الشكر الجزيل لرؤساء الوفود والمخترعين والمبتكرين المشاركين، ورؤساء وأعضاء جميع لجان التنظيم.

الجائزة الكبرى

من جانبه، أعرب د.إبراهيم الشربيني الفائز بالجائزة الكبرى للمعرض عن سعادته بالفوز، لافتا إلى أنه سبق وشارك في المعرض عام 2020.

وذكر الشربيني ان اختراعه الأول عبارة عن دعامات نانوية ذكية متعددة الوظائف، تقدم حلا لمشكلة كبيرة يتعرض لها الملايين ممن يستخدمون دعامات القلب التي توسع الشرايين، لكنها تتعرض للانسداد بسبب الخلية العضلية، إضافة إلى مشكلة تكون البكتيريا المسببة للالتهابات فيها، مما يضطر المرضى إلى استبدالها، مشيرا إلى ان اختراعه يقدم حلا لهذه المشكلة.

وأوضح ان اختراعه الثاني يقدم حلا لمشكلة كبرى بالأسمدة المنتشرة في العالم، وهو سماد اليوريا، حيث إن مصر مثلا تنتج 12 مليون طن، مما يشكل تلوثا للبيئة، واختراعه يستخدم تكنولوجيا النانو ومواد صديقة للبيئة مستخلصة من المخلفات الزراعية وهو آمن وليست به مشاكل متعلقة بالتخزين، مؤكدا انه سجل قرابة الـ 30 اختراعا وبعضها موجودة في السوق الأميركي حاليا، وهناك اختراعات أخرى وصلت إلى المراحل الأخيرة للتنفيذ ستكون متاحة قريبا.

لقطات من الحفل

٭ أهدى رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال جاسم الخرافي، ممثل صاحب السمو الأمير درعا تذكارية.

٭ حرص ممثل صاحب السمو الأمير، وطلال جاسم الخرافي على التقاط الصور التذكارية مع جميع الفائزين والمكرمين في المعرض.

٭ عقب إعلان فوز مخترع فلسطيني بإحدى الجوائز تعالت صيحات وتصفيق الحضور تحية له خلال صعوده خشبة المسرح.

٭ قدم فقرات الحفل المذيع الكويتي فريد دشتي مصحوبة بترجمة فورية للغة الإنجليزية.

٭ قبيل انطلاق الحفل قدمت عازفة الكمان التركية توجسي بولات باقة متنوعة من العزف المنفرد لمجموعة من الألحان والمقطوعات الكلاسيكية والمعاصرة.