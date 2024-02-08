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الكأس قطري أم أردني؟

2/8/2024 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الدوحة - فريد عبدالباقي
يحتضن ستاد لوسيل المونديالي النهائي القاري الكبير الذي يجمع بين منتخبي قطر والأردن في الـ 6:00 مساء الغد، في إطار نهائي النسخة الـ 18 من بطولة كأس أمم آسيا قطر 2023.
جاء تأهل العنابي لمواجهة الأردن في النهائي، ليعيد إلى الأذهان ذكريات النهائي العربي الأخير الذي جمع السعودية مع العراق وشهد تتويج منتخب «أسود الرافدين» باللقب للمرة الأولى في تاريخهم عام 2007 التي أقيمت في إندونيسيا وتحت قيادة المدرب البرازيلي جورفان فيريرا، وحقق وقتها اللقب المنتخب العراقي على حساب نظيره السعودي 1-0، بفضل رأسية يونس محمود.
ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها منتخبان عربيان في نهائي البطولة الآسيوية، بل سيكون النهائي بين العنابي والنشامى هو ثالث نهائي يجمع منتخبين عربيين على مدار تاريخ البطولة.
وكانت المرة الأولى التي جمع فيها النهائي بين منتخبين عربيين في نسخة 1996، التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة. وتوج باللقب حينها المنتخب السعودي بعد الفوز على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.
وبلغ العنابي النهائي بتغلبه على نظيره الإيراني 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الثمامة في الدور نصف النهائي، فيما تأهل المنتخب الأردني إلى المشهد الأخير للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية 2-0.
ونجح المنتخب القطري بفوزه على منتخب إيران في تخطي عقبة الدور نصف النهائي للمرة الثانية تواليا، بعد وصوله إلى نفس الدور في النسخة الماضية 2019 التي حقق لقبها قبل أربعة أعوام في الإمارات، ليخوض بذلك النهائي الثاني تواليا له في تاريخ مشاركاته العشر في البطولة القارية.
ويمتلك المنتخبان مفاتيح لعب هجومية مميزة تعتبر الأفضل في البطولة، فعلى الجانب القطري نجد الثنائي المميز أكرم عفيف والمعز علي، فيما يمتلك الأردن موسى التعمري ويزن النعيمات.
اللقب للغرب.. والحسرة للشرق
خضعت النسخة الـ 18 لبطولة كأس آسيا من جديد لغرب القارة الآسيوية، بعدما أصبح من المؤكد أن يكون بطل النسخة الحالية من منتخبات الغرب بين القطري والأردني.
ولم ينقطع الصراع الكروي بين شرق قارة آسيا وغربها في البطولة منذ ما يقرب من 56 عاما، وهو الصراع الذي بدأ في النسخة الرابعة عام 1968 في البطولة التي أقيمت في إيران، على اعتبار أن النسخ الثلاث الأولى لم تشهد مشاركة أي منتخب من منتخبات غرب آسيا.
وبحصول منتخب من غرب آسيا على لقب النسخة الحالية، سيستمر التفوق لأبناء الغرب الذين بلغ عدد ألقابهم تسعة والعاشر في الطريق، مقابل 6 ألقاب لشرق آسيا الذي فشل ممثلوه مجددا في استعادة الكأس الغائبة عنهم منذ 13 عاما وبالتحديد منذ نسخة 2011 التي أقيمت في قطر، ونجح المنتخب الياباني في الفوز بلقبها.
في المقابل، سيكون لقب نسخة قطر 2023 هو الثاني على التوالي لأهل الغرب الآسيوي بعد الكأس التي حصدها العنابي في النسخة الأخيرة بالإمارات عام 2019، بفوزه على منتخب اليابان 3-1، بينما ذهبت نسخة 2015 التي أقيمت في أستراليا للمرة الأولى للبلد المستضيف.

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