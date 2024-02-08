مراكز صحية جديدة ومد ساعات العمل والاهتمام بالكوادر الوطنية والتدريب



أكد أن الجزء المتعلق بالوزارة يشمل خطة لتطوير الرعاية الصحية الأولية

وزير الصحة: تطبيق برنامج عمل الحكومة «الصحي» خلال 100 يوم

افتتاح مراكز جديدة ومد ساعات العمل وتدريب الكوادر وتدعيم البنى التحتية والاهتمام بالكوادر الوطنية تسلم وتشغيل 79 سيارة إسعاف قريباً والاهتمام بالملف الإلكتروني والأرشفة وتفعيل البرامج الرقمية



عبدالكريم العبدالله

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي الحرص على تطبيق برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه الى مجلس الأمة فيما يخص «الصحة»، مشيرا إلى أن البرنامج يضم العديد من الأهداف التي سيتم تطبيقها خلال 100 يوم، متمثلة بالإنشاءات والافتتاحات الجديدة، والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية ورقمنة الخدمات الصحية.

وقال الوزير العوضي في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي للأشعة التشخيصية «أحدث التطورات في مجال الأشعة التشخيصية»، إن برنامج عمل الحكومة فيما يخص وزارة الصحة يشمل خطة لتطوير الرعاية الصحية الأولية، مبينا انه سيكون تحت اشراف الوكيلة المساعدة لشؤون الرعاية الصحية د.نادية الجمعة.

وبين ان البرنامج يشمل أيضا افتتاح مراكز جديدة ومد ساعات العمل وتدريب الكوادر وتدعيم البنى التحتية والاهتمام بالكوادر الوطنية، معلنا عن تسلم وتشغيل 79 سيارة اسعاف قريبا والاهتمام بالملف الالكتروني وأرشفة الملفات وتفعيل البرامج الرقمية كخطة شاملة للوزارة.

وعن المؤتمر، قال الوزير العوضي إن الرؤية المستقبلية للرعاية الطبية المقدمة في مجال الأشعة التشخيصية في البلاد ستتسع لتشمل دور ومسؤوليات مقدمي الرعاية والعمل على مجابهة التحديات المتعلقة بسلامة وحقوق المرضى، مشددا على الاستفادة من أحدث التقنيات والفرص الواعدة وتسخيرها لخدمة المرضى والحرص على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لأداء المسؤوليات المهنية والإنسانية المرجوة، موضحا أن المؤتمر يناقش العديد من التحديات من بينها الذكاء الاصطناعي بهدف النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للحصول على الدقة في التشخيص وبالتالي الدقة في العلاج وتحديدا لمرضى السرطان والقلب والأوعية الدموية.

ولفت إلى الاهتمام العالمي الواضح بآخر وأحدث التقنيات في مجال الأشعة التشخيصية، معربا عن فخره واعتزازه الشديد بمساهمة الكوادر الوطنية في العديد من الأبحاث العلمية العالمية الخاصة بمجال الأشعة التشخيصية والتي نشرت في العديد من المجلات العالمية الشهيرة.

بدورها، قالت رئيسة المؤتمر ورئيسة قسم الأشعة بمستشفى الأميري د.أسماء الفيلكاوي في كلمة مماثلة إن المؤتمر يستضيف نخبة من الخبراء والاستشاريين العالميين في مجال الأشعة التشخيصية إلى جانب الخبرات والكفاءات الوطنية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ورفع كفاءة الكوادر الطبية، مؤكدة استمرار فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام وإشراف رئيسة مجلس أقسام الأشعة د.بثينة الكندري.