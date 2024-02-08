تنظيم موارد المؤسسات الخيرية

تفعيل رقابة الوزارة على أدائها مع منعها من تلقي المساعدات الخارجية ووضع ضوابط لتحديد استقلاليتها المالية محلياً



فرحان الشمري

تناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الأحد المقبل مشروع قانون العمل الخيري الذي يهدف، بحسب ديباجته، إلى إعلاء قيمة العمل الخيري في سبيل خدمة الشعوب المحتاجة والمنكوبة باعتبار ان ذلك قيمة إنسانية عليا يتسم بها المجتمع الكويتي وتدعمها وتشجعها الدولة.

وورد في تفاصيل المشروع، أن يصل العمل الخيري عبر مؤسساته المعتمدة إلى أهدافه المستحقة دون أي انحراف أو توجيه، وبما يخدم الأهداف الإنسانية والإغاثية المرسومة في قنوات العمل الخيري.

ويشدد المشروع على النأي بمؤسسات العمل الخيري الكويتي عن أي تأثير خارجي من خلال تنظيم موارد المؤسسات، ووضع ضوابط تمنحها الاستقلالية المالية، وتمنعها من تلقي المساعدات الأجنبية.

ويدعو المشروع إلى تفعيل رقابة وزارة الشؤون على مؤسسات العمل الخيري من خلال دور تنظيمي يضمن تحقيق الأهداف الإنسانية. ودعت اللجنة الى حضور الاجتماع الجهات المعنية بالعمل الخيري مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية وممثلين عن اللجان الخيرية. يذكر أن المشروع تم طرحه في اللجنة أكثر من مرة، وكان هناك تباين في بعض مواده، خصوصا في النظام الأساسي، لأن وزارة الشؤون ترغب في أن يكون النظام الأساسي إلزاميا، في حين أن الجمعيات الخيرية ترى أنه من الأنسب أن يكون النظام الأساسي استرشاديا، بمعنى أن تضع الجمعية نظامها الأساسي بنفسها ثم تقدمه للوزارة للاعتماد.