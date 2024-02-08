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لواء المغاوير 25 لياقة بدنية ومناورات تكتيكية لمواجهة التحديات

2/8/2024 7:18:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق فريق لواء المغاوير 25 المركز الـ29 من أصل 76 فريقا مشاركا من مختلف دول العالم في البطولة الدولية «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، التي استضافتها شرطة دبي خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير الجاري والهادفة إلى تعزيز التعاون بين الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية «SWAT» على مستوى العالم.
كما تهدف مشاركة فريق لواء المغاوير بالبطولة الدولية إلى تبادل الأفكار والتجارب الميدانية والقيم الإيجابية، وتعزيز روح التضامن والاحترام بين أعضاء الفرق المتنافسة، وفيها يتعين على كل فريق خوض العديد من التحديات، مثل المناورات التكتيكية والهجوم وإنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي ومنافسة الفرق الأخرى.
وتعتمد البطولة على اللياقة البدنية للفرق المشاركة والأسلوب التكتيكي والرمايات المتعددة تحت جهد بدني يتطلب التركيز الذهني بأعلى المستويات.

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