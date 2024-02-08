لواء المغاوير 25 لياقة بدنية ومناورات تكتيكية لمواجهة التحديات

(MENAFN
- Al-Anbaa) حقق فريق لواء المغاوير 25 المركز الـ29 من أصل 76 فريقا مشاركا من مختلف دول العالم في البطولة الدولية «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، التي استضافتها شرطة دبي خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير الجاري والهادفة إلى تعزيز التعاون بين الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية «SWAT» على مستوى العالم.
كما تهدف مشاركة فريق لواء المغاوير بالبطولة الدولية إلى تبادل الأفكار والتجارب الميدانية والقيم الإيجابية، وتعزيز روح التضامن والاحترام بين أعضاء الفرق المتنافسة، وفيها يتعين على كل فريق خوض العديد من التحديات، مثل المناورات التكتيكية والهجوم وإنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي ومنافسة الفرق الأخرى.
وتعتمد البطولة على اللياقة البدنية للفرق المشاركة والأسلوب التكتيكي والرمايات المتعددة تحت جهد بدني يتطلب التركيز الذهني بأعلى المستويات.
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