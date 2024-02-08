فهد اليوسف تفقد مطارات T1 وT4 وT5 رفع مستوى الجاهزية الأمنية للتعامل مع أي خلل

اليوسف: تسخير كل الإمكانات لخدمة المسافرين وإنجاز معاملاتهم

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أمس الخميس بجولة تفقدية في مطار الكويت الدولي، رافقه خلالها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي وعدد من القيادات الامنية وذلك للاطلاع على استعدادات وجاهزية رجال الأمن.

وتفقد اليوسف مطار الكويت الدولي ومبنى الركاب (T1) و(T4) و(T5) وقاعة التشريفات، واطلع على آلية العمل في «كاونتر» جوازات المغادرين والقادمين وصالة إصدار التأشيرات وآلية التعاون بين قطاعات وزارة الداخلية المعنية والإدارة العامة للجمارك والادارة العامة للطيران المدني.

وأبدى الشيخ فهد اليوسف بعض الملاحظات وأكد على تنفيذها مع ضرورة تسخير جميع الإمكانات لخدمة المسافرين والعمل على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر ورفع مستوى الجهوزية الأمنية للتعامل مع أي خلل أمني أو تقصير بشكل فوري لضمان سلامة الجميع.