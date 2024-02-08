13 مليون دينار لتأمين حياة العاملين في القطاع النفطي من الحوادث والإصابات

MENAFN - Al-Anbaa) أحمد مغربيكشفت مصادر نفطية لـ«الأنباء»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية تدرس ترسية عقد وثيقة التأمين الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية وإصابات العمال للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لسنة 2023/2026، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليون دينار.

وقالت المصادر إن «البترول» تمضى قدما في أخذ الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية بشأن ترسية وتوقيع العقد خلال الأسبوعين القادمين.

ويبلغ عدد المستفيدين من وثيقة التأمين في القطاع النفطي أكثر من 21.5 ألف موظف في كل شركات مؤسسة البترول الكويتية.

وذكرت أن إدارة المخاطر الشاملة في مؤسسة البترول عملت على إعداد الوثيقة خلال الفترة الماضية وإعداد التغطيات المجمعة المطلوبة للتأمين على الموظفين.