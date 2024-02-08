Friday, 09 February 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


13 مليون دينار لتأمين حياة العاملين في القطاع النفطي من الحوادث والإصابات

2/8/2024 7:18:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية لـ«الأنباء»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية تدرس ترسية عقد وثيقة التأمين الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية وإصابات العمال للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لسنة 2023/2026، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليون دينار.

وقالت المصادر إن «البترول» تمضى قدما في أخذ الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية بشأن ترسية وتوقيع العقد خلال الأسبوعين القادمين.

ويبلغ عدد المستفيدين من وثيقة التأمين في القطاع النفطي أكثر من 21.5 ألف موظف في كل شركات مؤسسة البترول الكويتية.

وذكرت أن إدارة المخاطر الشاملة في مؤسسة البترول عملت على إعداد الوثيقة خلال الفترة الماضية وإعداد التغطيات المجمعة المطلوبة للتأمين على الموظفين.

MENAFN08022024000130011022ID1107830751

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث