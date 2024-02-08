Friday, 09 February 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنقلات في وزارة التربية والتعليم - أسماء

2/8/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة نقل السيد محمد ابراهيم يوسف العلوان مديرا لادارة الموارد البشرية ابتداء من تاريخ 8/2/2024
كما قرر نقل الاسماء التالية الى الوظيفة المبينة ازاء اسم كل منهم
تاليا الاسماء :
1- السيد محمد يوسف محمد قطيشات قائما باعمال مدير ادارة اللوازم والتزويد.
2- السيد د. طارق مصطفى محمد الطراونة قائما باعمال مدير ادارة التعليم الخاص.
3- السيد د. يوسف سليم ابراهيم الفقير قائما باعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء بصيرا.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


MENAFN08022024000208011052ID1107830715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث