عودة للمنخفضات الماطرة والباردة الى الاردن ونشاط بارد جداً تحت المراقبة
التاريخ
2/8/2024 7:12:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت مواقع مختصة في اخبار الطقس عودة النشاط الجوي الرئيسي والمنخفضات الماطرة والباردة صوب الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وشمال السعودية ومصر حول منتصف الشهر الحالي- ان شاء الله - .
واشارت ان هنالك مؤشرات لنشاط شمالي شرقي بارد جدا تحت المراقبة.
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