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عودة للمنخفضات الماطرة والباردة الى الاردن ونشاط بارد جداً تحت المراقبة

2/8/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت مواقع مختصة في اخبار الطقس عودة النشاط الجوي الرئيسي والمنخفضات الماطرة والباردة صوب الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وشمال السعودية ومصر حول منتصف الشهر الحالي- ان شاء الله - .

واشارت ان هنالك مؤشرات لنشاط شمالي شرقي بارد جدا تحت المراقبة.

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