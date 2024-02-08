ميناء رفح البري يستقبل 76 مصاباً ومرافقاً فلسطينياً للعلاج
التاريخ
2/8/2024 7:12:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، 76 مصاباً ومرافقاً فلسطينياً من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات بمحافظات الجمهورية.
وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري، إنه جرى عبور 40 جريحاً و36 مرافقاً، بالإضافة إلى عبور 118 من حملة الجوازات المصرية.
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