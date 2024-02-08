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ميناء رفح البري يستقبل 76 مصاباً ومرافقاً فلسطينياً للعلاج

2/8/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، 76 مصاباً ومرافقاً فلسطينياً من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات بمحافظات الجمهورية.
وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري، إنه جرى عبور 40 جريحاً و36 مرافقاً، بالإضافة إلى عبور 118 من حملة الجوازات المصرية.

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