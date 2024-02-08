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البيت الأبيض: واشنطن لن تدعم أي عمليات عسكرية كبيرة في رفح

2/8/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض الخميس إنه لن يدعم أي خطط إسرائيلية للقيام بعمليات عسكرية كبيرة في رفح وقال إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح مخاوف الولايات المتحدة بشأن مثل هذه العمليات.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية الخميس مناطق في المدينة الحدودية جنوب قطاع غزة والتي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة.

وحذرت الولايات المتحدة الخميس من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص، دون تخطيط أو بالقليل من التفكير ستكون "كارثة".

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