البيت الأبيض: واشنطن لن تدعم أي عمليات عسكرية كبيرة في رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض الخميس إنه لن يدعم أي خطط إسرائيلية للقيام بعمليات عسكرية كبيرة في رفح وقال إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح مخاوف الولايات المتحدة بشأن مثل هذه العمليات.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية الخميس مناطق في المدينة الحدودية جنوب قطاع غزة والتي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة.
وحذرت الولايات المتحدة الخميس من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص، دون تخطيط أو بالقليل من التفكير ستكون "كارثة".
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