غوتيريش: الوضع يزداد سوءا في غزة
التاريخ
2/8/2024 7:12:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان الوضع يزداد سوءا في غزة، والمجاعة والمرض يلحقان الضرر بالفلسطينيين، علاوة على الموت والدمار.
وشدد غوتيريش اننا بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
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