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بايدن يستضيف الملك في البيت الأبيض في 12 شباط لبحث الحرب على غزة

2/8/2024 7:12:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، جلالة الملك عبدالله الثاني للبحث في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.


وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إنهما: "سيبحثان الوضع الراهن في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة".


وأضافت كارين جان-بيار أنّهما سيتناولان أيضاً "الجهود الأميركية لدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة، وفكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".


وغادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.

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