المنعطف الأصعب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }

وسنحصر‭ ‬حديثنا‭ ‬هنا‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬ممثل‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬المملكة‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعترك‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مقابلته‭ ‬الصعبة‭ ‬بحسب‭ ‬وصف‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لطائرة‭ ‬الأهلي‭ ‬إليقيتا‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يستثمر‭ ‬إيجابيا‭ ‬ظهوره‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬أنصاره‭ ‬ومحبيه‭ ‬ومسؤوليه‭.‬

ومواجهة‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬القسمة‭ ‬على‭ ‬اثنين،‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬محكّ‭ ‬واختبار‭ ‬صعبين‭ ‬وتحتاج‭ ‬عناصره‭ ‬إلى‭ ‬فكّ‭ ‬شفرته،‭ ‬وتتمثل‭ ‬صعوبة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬الأهلي‭ ‬سيواجه‭ ‬فريقا‭ ‬متمترسا‭ ‬بعناصر‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بالتناغم‭ ‬والانسجام‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬جراء‭ ‬الفترة‭ ‬الطويلة‭ ‬التي‭ ‬يوجدون‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مستوياتهم،‭ ‬ويقف‭ ‬وراءهم‭ ‬مدرب‭ ‬وطني‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬الكابتن‭ ‬جمال‭ ‬المعمري‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحدّ‭ ‬طموحه‭ ‬الفردي‭ ‬والجمعي‭ ‬أيّ‭ ‬حدود،‭ ‬وهو‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬مدرب‭ ‬ذكيّ‭ ‬يعرف‭ ‬كلّ‭ ‬ناسخ‭ ‬ومنسوخ‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أنّ‭ ‬السيب‭ ‬سيقابل‭ ‬فريقا‭ ‬صعبا‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬أبان‭ ‬وجهه‭ ‬الحقيقي،‭ ‬فالفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬عوّدتنا‭ ‬على‭ ‬الاستئساد‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬التنافسية،‭ ‬فالأهلي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬طالما‭ ‬بمعيته‭ ‬المدافع‭ ‬الحر‭ ‬‮«‬الليبرو‮»‬‭ ‬أيمن‭ ‬هرونة‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬أقوى‭ ‬مواسمه،‭ ‬وأرى‭ ‬شخصيا‭ ‬فيه‭ ‬المرشّح‭ ‬الأول‭ ‬بدون‭ ‬منافس‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدافع‭ ‬حر‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وأسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية‭ ‬تعوّل‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعترك‭ ‬الأصعب‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬والمستويات،‭ ‬وما‭ ‬المعنويات‭ ‬العالية‭ ‬والتركيز‭ ‬الشديد‭ ‬اللذان‭ ‬عليهما‭ ‬لاعبو‭ ‬الأهلي،‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬علاء‭ ‬الحلواجي‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬إلا‭ ‬مؤشر‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬ترجمته‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الرئيسة‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬صحار‭ ‬الرياضي‭. ‬





} ‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬عليها‭ ‬مباراة‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬والقادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أندية‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬جاءت‭ ‬طبيعية‭ ‬جدا‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬لنا‭ ‬الأخوان‭ ‬الكابتن‭ ‬رضا‭ ‬علي‭ ‬مدرب‭ ‬القادسية‭ ‬والكابتن‭ ‬مبارك‭ ‬عيد‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬الريان؛‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬الكابتن‭ ‬رضا‭ ‬لنا‭ ‬إنّ‭ ‬الفريقين‭ ‬قدما‭ ‬أداء‭ ‬راقيا‭ ‬وبعد‭ ‬وصول‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬شوطها‭ ‬الخامس‭ ‬وبعد‭ ‬اطمئنان‭ ‬الريان‭ ‬على‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ ‬أقدم‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬إراحة‭ ‬عناصره‭ ‬الرئيسة،‭ ‬وأكد‭ ‬المعنى‭ ‬نفسه‭ ‬الكابتن‭ ‬مبارك‭ ‬بأنّه‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬صلابة‭ ‬أرضية‭ ‬صالة‭ ‬اللعب‭ ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬اطمئنان‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬إراحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬خوفا‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬إصابة‭.‬