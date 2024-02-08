المنعطف الأصعب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) } إذا كان المنعطف الأسهل قد انتهى من منافسات دور المجموعات في بطولة أندية غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة المقامة في ولاية صحار العمانية حتى 12 فبراير، فقد حضر المنعطف الأصعب ابتداء من اليوم المتمثل في منافسات دور ربع النهائي الذي ستنطلق هذا المساء.
وسنحصر حديثنا هنا عن مباراة فريق الأهلي ممثل «طائرة المملكة» في هذا المعترك الرياضي في مقابلته الصعبة بحسب وصف المدير الفني لطائرة الأهلي إليقيتا هذا المساء أمام فريق السيب العماني الذي يحاول أن يستثمر إيجابيا ظهوره على أرضه وبين أنصاره ومحبيه ومسؤوليه.
ومواجهة الفريقين في هذا الدور لا تعرف القسمة على اثنين، والأهلي في محكّ واختبار صعبين وتحتاج عناصره إلى فكّ شفرته، وتتمثل صعوبة المباراة في أنّ الأهلي سيواجه فريقا متمترسا بعناصر منتخب عمان التي تتسم بالتناغم والانسجام مع بعضها البعض جراء الفترة الطويلة التي يوجدون فيها مع بعضهم البعض فضلا عن مستوياتهم، ويقف وراءهم مدرب وطني ممثل في الكابتن جمال المعمري الذي لا يحدّ طموحه الفردي والجمعي أيّ حدود، وهو فوق كل ذلك مدرب ذكيّ يعرف كلّ ناسخ ومنسوخ الطائرة البحرينية، وكل ذلك لا يمنع في الوقت نفسه أنّ السيب سيقابل فريقا صعبا متى ما أبان وجهه الحقيقي، فالفرق البحرينية عوّدتنا على الاستئساد في مثل هذه المواقف التنافسية، فالأهلي قادر على قلب الطاولة على منافسه طالما بمعيته المدافع الحر «الليبرو» أيمن هرونة الذي يقدم أقوى مواسمه، وأرى شخصيا فيه المرشّح الأول بدون منافس للحصول على جائزة أفضل مدافع حر في البطولة.
وأسرة الكرة الطائرة البحرينية تعوّل كثيرا على الأهلي في هذه المعترك الأصعب من ناحية الفرق المشاركة والمستويات، وما المعنويات العالية والتركيز الشديد اللذان عليهما لاعبو الأهلي، كما أوضح علاء الحلواجي رئيس وفد الفريق في البطولة، إلا مؤشر نتمنى أن نرى ترجمته اليوم في الصالة الرئيسة من مجمع صحار الرياضي.
} النتيجة التي انتهت عليها مباراة الريان القطري والقادسية الكويتي ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة أندية غرب آسيا جاءت طبيعية جدا وهذا ما أكده لنا الأخوان الكابتن رضا علي مدرب القادسية والكابتن مبارك عيد رئيس جهاز اللعبة في الريان؛ إذ قال الكابتن رضا لنا إنّ الفريقين قدما أداء راقيا وبعد وصول المباراة إلى شوطها الخامس وبعد اطمئنان الريان على صدارته للمجموعة أقدم جهازه الفني على إراحة عناصره الرئيسة، وأكد المعنى نفسه الكابتن مبارك بأنّه نظرا إلى صلابة أرضية صالة اللعب ونظرا إلى اطمئنان الجهاز الفني على موقف الفريق في المجموعة أقدم على إراحة اللاعبين خوفا عليهم من أي إصابة.
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