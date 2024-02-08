نافذة فنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

إذا‭ ‬أردنا‭ ‬إيصال‭ ‬الكتاب‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬القراء‭: ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬قام‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬والآداب‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬بيع‭ ‬إصداراته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الكويت‭. ‬وشهد‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬القراءة‭.. ‬ناشدت‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬ببناء‭ ‬مكتبه‭ ‬خارج‭ ‬أسوار‭ ‬الهيئة‭ ‬لبيع‭ ‬الإصدارات‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومع‭ ‬الأسف‭ ‬لم‭ ‬يكلف‭ ‬أحد‭ ‬نفسه‭ ‬حتى‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬مناشدتي،‭ ‬كما‭ ‬طالبت‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بفتح‭ ‬مكتبة‭ ‬عامة‭ ‬لبيع‭ ‬واستعارة‭ ‬الكتب‭ ‬لسكان‭ ‬المحافظة،‭ ‬وتم‭ ‬تجاهل‭ ‬طلبي‭ ‬ايضا‭ ‬كذلك‭.. ‬ولا‭ ‬عجب‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬تلامس‭ ‬الثقافة‭ ‬شيئا‭ ‬ما‭ ‬فإنه‭ ‬يلقى‭ ‬الترحيب‭ ‬عندنا‭. ‬

منتهى‭ ‬الانتماء‭: ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تلفزيوني‭ ‬قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬لبنى‭ ‬عبدالعزيز‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أموت‭ ‬وأدفن‭ ‬في‭ ‬بلدي‭ ‬مصر‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬أسرتي‭ ‬كلها‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ورغم‭ ‬أنني‭ ‬أعيش‭ ‬بمفردي‭ ‬وأمر‭ ‬أحيانا‭ ‬بلحظات‭ ‬من‭ ‬التعب‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬لن‭ ‬أغادر‭ ‬مصر‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬أبدا‭ ‬ورغم‭ ‬سهولة‭ ‬العيش‭ ‬هناك‭ ‬أنا‭ ‬ضحيت‭ ‬كثيرا‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬أسرتي‭ ‬لكن‭ ‬الآن‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أعيش‭ ‬وأموت‭ ‬في‭ ‬بلدي‮»‬‭.. ‬منتهى‭ ‬المواطنة‭ ‬والحب‭ ‬لبلدها‭ ‬مصر‭.‬

محمد‭ ‬عبده‭ ‬يدشن‭ ‬حفلات‭ ‬فبراير‭ ‬في‭ ‬الكويت‭: ‬سوف‭ ‬يطلق‭ ‬المهرجان‭ ‬الكويتي‭ (‬هلا‭ ‬فبراير‭) ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فعالياته‭ ‬بحفل‭ ‬يحييه‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬بمفرده‭.. ‬سألت‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬عن‭ ‬سر‭ ‬إبداعه‭ ‬الملاحظ‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬دون‭ ‬حفلاته‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬آخر‭ ‬فقال‭ ‬لي‭: ‬‮«‬السر‭ ‬في‭ ‬الجمهور‭ ‬الكويتي‭ ‬فهو‭ ‬الذي‭ ‬يدفعك‭ ‬للإبداع‭ ‬لحسن‭ ‬تشجيعه‭ ‬وتفاعله‭ ‬وذوقه‭ ‬الرفيع‮»‬‭. ‬وأنا‭ ‬أتفق‭ ‬مع‭ ‬أخي‭ ‬محمد‭ ‬عبده،‭ ‬الشعب‭ ‬الكويتي‭ ‬غير‭. ‬

لو‭ ‬اجتمع‭ ‬هؤلاء‭ ‬ماذا‭ ‬سوف‭ ‬يحدث‭: ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬مضحك‭ ‬لحمو‭ ‬بيكا‭ ‬مطرب‭ ‬المهرجانات‭ ‬الهابط‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إنه‭ ‬لو‭ ‬اجتمع‭ ‬حمو‭ ‬بيكا‭ ‬وحسن‭ ‬شاكوش‭ ‬وعمر‭ ‬كمال‭ ‬في‭ ‬أغنية‭ ‬واحدة‭ (‬مش‭ ‬هيبقى‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ومصر‭ ‬مش‭ ‬هتسمع‭ ‬غيرنا‭).. ‬العتب‭ ‬على‭ ‬مين‭.‬

أغنية‭ ‬المنحرفين‭ ‬تكتسح‭ ‬السوق‭ ‬الغنائي‭: ‬حققت‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬منحرفين‮»‬‭ ‬للمطرب‭ ‬عصام‭ ‬صاصا‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬مشاهدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬اليوتيوب‭. ‬والكلمات‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬عبده‭ ‬روقه‭ ‬وتوزيع‭ ‬كيمو‭ ‬الديب‭...‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬والمطربات‭ ‬يزحزحون‭ ‬الغناء‭ ‬المصري‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭: (‬متى‭ ‬تحتفي‭ ‬الكويت‭ ‬بمبدعيها‭ ‬الكبار‭): ‬تملك‭ ‬الكويت‭ ‬قائمة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الملحنين‭ ‬العظام‭ ‬الذين‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬أيديهم‭ ‬النهضة‭ ‬الغنائية‭ ‬الخليجية‭ ‬الحديثة‭. ‬وبدأت‭ ‬نهضة‭ ‬الكويت‭ ‬الغنائية‭ ‬الحديثة‭ ‬منذ‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الخمسينيات،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬هؤلاء‭ ‬الملحنون‭ ‬بتطوير‭ ‬أغلب‭ ‬الفنون‭ ‬الغنائية‭ ‬الخليجية‭ ‬منها‭ ‬فن‭ ‬الصوت‭ ‬وفن‭ ‬السامري‭ ‬والأغنية‭ ‬العادية،‭ ‬كما‭ ‬قاموا‭ ‬بتطوير‭ ‬فن‭ ‬العاشوري‭ ‬والعرضة‭ ‬والدزة‭. ‬وأخرج‭ ‬هؤلاء‭ ‬أغلب‭ ‬الفنون‭ ‬بصورة‭ ‬حديثة‭ ‬لقيت‭ ‬النجاح‭ ‬والقبول‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الكويتي‭ ‬والخليجي‭. ‬ومن‭ ‬أشهر‭ ‬الملحنين‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بهذه‭ ‬النهضة‭ ‬هم‭ ‬الموسيقار‭ ‬أحمد‭ ‬باقر‭ ‬وسعود‭ ‬الراشد‭ ‬وحمد‭ ‬الرجيب‭ ‬وعبدالحميد‭ ‬السيد‭ ‬ويوسف‭ ‬دوخي‭ ‬وغنام‭ ‬الديكان‭ ‬ويوسف‭ ‬المهنا‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الصولة‭ ‬وأحمد‭ ‬الزنجباري‭ ‬وعثمان‭ ‬السيد‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬البعجيان‭ ‬وكذلك‭ ‬عبدالله‭ ‬فضالة‭ ‬ومحمود‭ ‬الكويتي‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬البصري‭ ‬الذين‭ ‬طوروا‭ ‬الأغنية‭ ‬الشعبية‭ ‬بطريقة‭ ‬أصيلة،‭ ‬والقائمة‭ ‬تطول،‭ ‬وجاء‭ ‬بعدهم‭ ‬جيل‭ ‬آخر‭ ‬ليطرح‭ ‬الأغنية‭ ‬الكويتية‭ ‬بشكل‭ ‬حديث‭ ‬وعصري‭. ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬قدم‭ ‬هؤلاء‭ ‬الملحنون‭ ‬الكبار‭ ‬فنا‭ ‬خالدا‭. ‬ويحز‭ ‬في‭ ‬قلبي‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬هؤلاء‭ ‬المبدعين‭ ‬وهذا‭ ‬الإنتاج‭ ‬الضخم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفنون‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬لم‭ ‬تطرح‭ ‬إنتاجهم‭ ‬مع‭ ‬تكريمهم‭ ‬وتقديم‭ ‬شهادة‭ ‬تقدير‭ ‬لأسر‭ ‬هذه‭ ‬النخبة‭ ‬المميزة‭ ‬من‭ ‬الملحنين‭ ‬الكويتيين‭ ‬المبدعين‭. ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬الآن‭ ‬لأن‭ ‬تشكل‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬الكويتية‭ ‬هيئة‭ ‬لاختيار‭ ‬فنان‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الملحنين‭ ‬وتقوم‭ ‬بطرح‭ ‬ألحانه‭ ‬في‭ ‬احتفالية‭ ‬كبيرة‭ ‬بفرقة‭ ‬كبيرة‭ ‬وأصوات‭ ‬مميزة‭ ‬كويتية‭ ‬وخليجية‭ ‬وعربية‭ ‬وتبث‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬برعاية‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الكويتي‭ ‬الحالي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المطيري‭. ‬وتتواصل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفاليات‭ ‬حتى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أسماء‭ ‬المبدعين‭ ‬الكويتيين‭. ‬أوجدت‭ ‬الكويت‭ ‬دولة‭ ‬مميزة‭ ‬إعلاميا‭ ‬وأتمنى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المكانة‭ ‬وعدم‭ ‬التنازل‭ ‬عنها‭. ‬للكويت‭ ‬كل‭ ‬الحب‭ ‬والتقدير‭. ‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬التمني‭) ‬تأليف‭ ‬المشتاق‭ (‬بندر‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭) ‬ألحان‭ ‬وغناء‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭.‬

إلى‭ ‬مني‭ ‬نسيت‭ ‬ألهم‭ ‬ساعه

تحدني‭ ‬همومي‭ ‬واذهلني

واهوجس‭ ‬كن‭ ‬ما‭ ‬حولي‭ ‬جماعه

دموع‭ ‬العين‭ ‬هلن‭ ‬وفضحني