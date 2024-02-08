نافذة فنية

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- Akhbar Al Khaleej) محكمة النقض المصرية ترفض طعن أصوات الفتنة: وهؤلاء هم أيمن نور ومعتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر. وتم وضع أسمائهم على قائمة الإرهاب ومعهم 81 متهما آخر. وهؤلاء هم المحرضون على قلب النظام المصري الحالي.. الأسماء المذكورة تابعة لجماعة الإخوان ويريدون عودة نظامهم الفاشل إلى حكم مصر. ولنترك هذا الأمر ونتوقف عند تساؤل مثير للاهتمام هو: كيف يستطيع المواطن شتم وطنه وتقزيمه بشكل يومي على قنوات فضائية مشبوهة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والحط من قدر وطنه تحت مبرر رغبته في أن يكون أفضل؟! عندما يحط الموطن من قدر بلده فهو لا يستحقه.
إذا أردنا إيصال الكتاب إلى أكبر نسبة من القراء: قبل عامين قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت بإنشاء مركز بيع إصداراته من خلال مراكز في جميع أنحاء الكويت. وشهد إقبالا كبيرا، ولا سيما أنه يهدف إلى نشر الوعي والتشجيع على القراءة.. ناشدت قبل سنوات هيئة الثقافة والآثار ببناء مكتبه خارج أسوار الهيئة لبيع الإصدارات البحرينية، ومع الأسف لم يكلف أحد نفسه حتى الرد على مناشدتي، كما طالبت المحافظة الجنوبية بفتح مكتبة عامة لبيع واستعارة الكتب لسكان المحافظة، وتم تجاهل طلبي ايضا كذلك.. ولا عجب في أنه عندما تلامس الثقافة شيئا ما فإنه يلقى الترحيب عندنا.
منتهى الانتماء: في لقاء تلفزيوني قالت الفنانة لبنى عبدالعزيز: «أريد أن أموت وأدفن في بلدي مصر رغم أن أسرتي كلها تقيم في الخارج ورغم أنني أعيش بمفردي وأمر أحيانا بلحظات من التعب إلا أنني لن أغادر مصر مرة ثانية أبدا ورغم سهولة العيش هناك أنا ضحيت كثيرا بكل شيء في سبيل أسرتي لكن الآن أريد أن أعيش وأموت في بلدي».. منتهى المواطنة والحب لبلدها مصر.
محمد عبده يدشن حفلات فبراير في الكويت: سوف يطلق المهرجان الكويتي (هلا فبراير) هذا العام فعالياته بحفل يحييه محمد عبده بمفرده.. سألت محمد عبده منذ فترة عن سر إبداعه الملاحظ في حفلات شهر فبراير في الكويت دون حفلاته في أي بلد آخر فقال لي: «السر في الجمهور الكويتي فهو الذي يدفعك للإبداع لحسن تشجيعه وتفاعله وذوقه الرفيع». وأنا أتفق مع أخي محمد عبده، الشعب الكويتي غير.
لو اجتمع هؤلاء ماذا سوف يحدث: في تصريح مضحك لحمو بيكا مطرب المهرجانات الهابط قال فيه إنه لو اجتمع حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال في أغنية واحدة (مش هيبقى في حد على الساحة ومصر مش هتسمع غيرنا).. العتب على مين.
أغنية المنحرفين تكتسح السوق الغنائي: حققت أغنية «منحرفين» للمطرب عصام صاصا 3 ملايين مشاهدة على موقع اليوتيوب. والكلمات من تأليف عبده روقه وتوزيع كيمو الديب...هذه النوعية من المطربين والمطربات يزحزحون الغناء المصري الرائد في المنطقة.
حكايات فنية: (متى تحتفي الكويت بمبدعيها الكبار): تملك الكويت قائمة كبيرة من الملحنين العظام الذين قامت على أيديهم النهضة الغنائية الخليجية الحديثة. وبدأت نهضة الكويت الغنائية الحديثة منذ الربع الأخير من الخمسينيات، فقد قام هؤلاء الملحنون بتطوير أغلب الفنون الغنائية الخليجية منها فن الصوت وفن السامري والأغنية العادية، كما قاموا بتطوير فن العاشوري والعرضة والدزة. وأخرج هؤلاء أغلب الفنون بصورة حديثة لقيت النجاح والقبول في الشارع الكويتي والخليجي. ومن أشهر الملحنين الذين قاموا بهذه النهضة هم الموسيقار أحمد باقر وسعود الراشد وحمد الرجيب وعبدالحميد السيد ويوسف دوخي وغنام الديكان ويوسف المهنا وإبراهيم الصولة وأحمد الزنجباري وعثمان السيد وعبدالرحمن البعجيان وكذلك عبدالله فضالة ومحمود الكويتي وعبدالعزيز البصري الذين طوروا الأغنية الشعبية بطريقة أصيلة، والقائمة تطول، وجاء بعدهم جيل آخر ليطرح الأغنية الكويتية بشكل حديث وعصري. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود قدم هؤلاء الملحنون الكبار فنا خالدا. ويحز في قلبي أن الكويت التي تضم هؤلاء المبدعين وهذا الإنتاج الضخم من مختلف الفنون حتى هذه اللحظة لم تطرح إنتاجهم مع تكريمهم وتقديم شهادة تقدير لأسر هذه النخبة المميزة من الملحنين الكويتيين المبدعين. حان الوقت الآن لأن تشكل وزارة الإعلام الكويتية هيئة لاختيار فنان من هؤلاء الملحنين وتقوم بطرح ألحانه في احتفالية كبيرة بفرقة كبيرة وأصوات مميزة كويتية وخليجية وعربية وتبث على الهواء مباشرة برعاية وزير الإعلام الكويتي الحالي عبدالرحمن المطيري. وتتواصل مثل هذه الاحتفاليات حتى الانتهاء من كل أسماء المبدعين الكويتيين. أوجدت الكويت دولة مميزة إعلاميا وأتمنى المحافظة على هذه المكانة وعدم التنازل عنها. للكويت كل الحب والتقدير.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (التمني) تأليف المشتاق (بندر بن خالد بن عبدالعزيز) ألحان وغناء محمد عبده.
إلى مني نسيت ألهم ساعه
تحدني همومي واذهلني
واهوجس كن ما حولي جماعه
دموع العين هلن وفضحني
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