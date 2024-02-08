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عفوا.. ((السيستم)) عطلان..!!

2/8/2024 7:08:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حينما‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬دورات‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬المهارات‭ ‬والإدارة‭ ‬أبلغنا‭ ‬المحاضر‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أساسيات‭ ‬الإدارة‭ ‬الناجحة‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬بديلة،‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬خطة‭ (‬ب‭)‬،‭ ‬يتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إليها‭ ‬والاستعانة‭ ‬بها،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توقف‭ ‬وتعطل‭ ‬الخطة‭ ‬الأساسية،‭ ‬وما‭ ‬يسمى‭ ‬الخطة‭ (‬أ‭).‬

وكشف‭ ‬لنا‭ ‬المحاضر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الناجحة‭ ‬والمتميزة‭ ‬ليهم‭ ‬الخطة‭ (‬أ‭) ‬و‭ (‬ب‭) ‬و‭(‬ج‭) ‬كذلك،‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬سيناريوهات‭ ‬لأي‭ ‬احتمالات‭ ‬ومفاجآت‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استمرارية‭ ‬الانتاج،‭ ‬وعدم‭ ‬تأخير‭ ‬مصالح‭ ‬الناس،‭ ‬وكذلك‭ ‬تأكيدا‭ ‬لعنصر‭ ‬التميز‭.‬

‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬قرأت‭ ‬خبرا‭ ‬محليا،‭ ‬مفاده‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالأغلبية‭ ‬على‭ ‬مخاطبة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬لإمكانية‭ ‬إرسال‭ ‬رسائل‭ ‬نصية‭ (‬ SMS ‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البلدية،‭ ‬لإبلاغ‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬أو‭ ‬تأخر‭ ‬توفيرها‭.. ‬وقال‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬‮«‬مقدم‭ ‬المقترح‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬نصية‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة،‭ ‬أو‭ ‬تأخر‭ ‬توفيرها،‭ ‬وذلك‭ ‬مراعاة‭ ‬لظروف‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬والمواطنين‭ ‬العاملين،‭ ‬لصعوبة‭ ‬الاستئذان‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لتسلم‭ ‬الأكياس‭. ‬

وبصراحة‭ ‬كنت‭ ‬أقول‭ ‬متسائلا‭ ‬مستغربا‭: ‬هل‭ ‬خلصت‭ ‬الأشغال‭ ‬والمهام‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬حتى‭ ‬يقترح‭ ‬عضو‭ ‬بلدي‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المقترح؟‭ ‬وهل‭ ‬البلدية‭ ‬تغفل‭ ‬عن‭ ‬الموضوع‭ ‬البديهي‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الدرجة؟‭ ‬فأين‭ ‬إذا‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والخدمات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬ورضا‭ ‬العملاء،‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬البلدي‭ ‬وغيرها‭..‬؟؟

حتى‭ ‬فوجئت‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ذاته‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬فعلا‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬أبلغني‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬أنه‭ ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬البلدية‭ ‬لتسلم‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قطع‭ ‬مشوارا‭ ‬إلى‭ ‬هناك،‭ ‬واستأذن‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬العمل،‭ ‬فما‭ ‬إن‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬البلدي،‭ ‬حتى‭ ‬قيل‭ ‬له‭: ‬‮«‬عفوا‭.. ‬السيستم‭ ‬عطلان‭..!!‬‮»‬‭.‬

يقول‭ ‬المواطن‭: ‬لقد‭ ‬قبلنا‭ ‬على‭ ‬مضض‭ ‬الآلية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬التسليم‭ ‬الشهري‭ ‬للأكياس،‭ ‬وليس‭ ‬كما‭ ‬السابق،‭ ‬حيث‭ ‬يسمح‭ ‬النظام‭ ‬بتسلم‭ ‬أكياس‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬ستة‭ ‬شهور‭ ‬مقدما‭ ‬أو‭ ‬مؤخرا‭.. ‬وقلنا‭ ‬سنوافق‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يقال‭ ‬إننا‭ ‬ضد‭ ‬التطوير،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تعميم‭ ‬قرار‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بسبب‭ ‬ممارسات‭ ‬خاطئة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭ ‬ليس‭ ‬حلا‭ ‬عادلا‭.. ‬ولكن‭ ‬كما‭ ‬يقال‭ ‬رضينا‭ ‬بالهم‭ ‬والهم‭ ‬ما‭ ‬رضى‭ ‬فينا‭..!!‬

موضوع‭ ‬‮«‬السيستم‭ ‬عطلان‮»‬‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُمحى‭ ‬من‭ ‬قاموس‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الدولة‭.. ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬أعلنت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تصفير‭ ‬الإجراءات‭ ‬البيروقراطية‮»‬‭.. ‬فيما‭ ‬بعض‭ ‬قطاعات‭ ‬عندنا‭ ‬تحتضن‭ ‬البيروقراطية‭ ‬وتلتحفها‭ ‬وتتدفأ‭ ‬بها،‭ ‬ولا‭ ‬تقبل‭ ‬بأن‭ ‬تنزعها‭ ‬وتتخلص‭ ‬منها،‭ ‬ربما‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬علاقة‭ ‬خاصة‭ ‬وعشرة‭ ‬عمر،‭ ‬تشابكت‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭.‬

موضوع‭ ‬البلدية‭ ‬هو‭ ‬مثال‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭.. ‬وأنا‭ ‬متأكد‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ترفع‭ ‬وتطبق‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬السيستم‭ ‬عطلان‮»‬‭.. ‬وحركة‭ ‬التصحيح‭ ‬والتعديل‭ ‬والتطوير‭ ‬فيها‭ ‬بطيئة‭ ‬جدا،‭ ‬ومثل‭ ‬هذا‭ ‬العقليات‭ ‬والمنهجيات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحاسب‭.‬

الخطة‭ (‬أ‭) ‬والخطة‭ (‬ب‭) ‬والسيناريوهات‭ ‬البديلة‭ ‬والاحتياطية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حاضرة‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭.. ‬ولكن‭ ‬المصيبة‭ ‬لو‭ ‬أنك‭ ‬اكتشفت‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ (‬أ‭) ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬هي‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للعمل‭ ‬والانجاز‭ ‬أساسا‭.. ‬وهم‭ ‬سعداء‭ ‬بهذا‭ ‬الوضع،‭ ‬ويرددون‭ ‬عبارة‭: ‬الله‭ ‬لا‭ ‬يغير‭ ‬علينا‭..!‬

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