وقد‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تجاه‭ ‬وحدة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬منوها‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬واللجان‭ ‬المنبثقة‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬ومبادرات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬شانه‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬المنفعة‭ ‬لمواطني‭ ‬البلدين‭ ‬ويلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬قيادتيهما‭.‬

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