(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بيننا وبين الشقيقة السعودية تاريخ ومواثيق وروابط ضاربة في جذور الأرض، واليوم يسعى قادة البلدين إلى تعزيز هذه الروابط وتقويتها عبر الشراكات والتنسيق واللقاءات الثنائية التي تعزز كل ذلك، وقد كان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء زيارة للشقيقة المملكة العربية السعودية لحضور الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء السعودي، وقد أشاد سموه بمستوى العلاقات المميزة والروابط التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أهمية الاجتماعات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولا إلى التكامل المنشود وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.
وقد أعرب سموه عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تجاه وحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منوها سموه إلى أن ما يقوم به مجلس التنسيق السعودي البحريني واللجان المنبثقة عنه من أعمال ومبادرات في كافة مجالات التعاون من شانه أن يحقق المنفعة لمواطني البلدين ويلبي تطلعات قيادتيهما.
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