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شراكات

2/8/2024 7:08:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيننا‭ ‬وبين‭ ‬الشقيقة‭ ‬السعودية‭ ‬تاريخ‭ ‬ومواثيق‭ ‬وروابط‭ ‬ضاربة‭ ‬في‭ ‬جذور‭ ‬الأرض،‭ ‬واليوم‭ ‬يسعى‭ ‬قادة‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الروابط‭ ‬وتقويتها‭ ‬عبر‭ ‬الشراكات‭ ‬والتنسيق‭ ‬واللقاءات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬زيارة‭ ‬للشقيقة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لحضور‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي،‭ ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بمستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬المميزة‭ ‬والروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتماعات‭ ‬ودورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬التكامل‭ ‬المنشود‭ ‬وإسهامها‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬تحقق‭ ‬الازدهار‭ ‬والنماء‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تجاه‭ ‬وحدة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬منوها‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬واللجان‭ ‬المنبثقة‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬ومبادرات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬شانه‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬المنفعة‭ ‬لمواطني‭ ‬البلدين‭ ‬ويلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬قيادتيهما‭.‬

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