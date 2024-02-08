إنشاء أول طفلة تعمل بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أنشأت مجموعة من العلماء الصينيين أول طفلة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم؛ والتي تظهر سلوكا وقدرات مماثلة لتلك التي يتمتع بها طفل بشري يبلغ من العمر 3 أو 4 سنوات. وكُشف النقاب عن الطفلة «تونغ تونغ» خلال «المعرض العام لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي» في بكين مؤخرا، ووفقا لمبتكريها، فإنها قادرة على تحسين مهاراتها ومعرفتها من خلال التفاعل مع البشر والاستكشاف. وقال الحاضرون إن نموذج الطفلة «تونغ تونغ» يعد خطوة مهمة في عالم الذكاء الاصطناعي، وخاصة أنها تتمتع بالعاطفة، الخاصية التي لم يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي من قبل. وجاء في مقطع الفيديو الترويجي للطفلة في المعرض «تمتلك تونغ تونغ عقلًا، وتسعى جاهدة لفهم الفطرة السليمة التي يدرسها البشر.. إنها تميز الصواب من الخطأ، وتعبر عن رأيها في المواقف المختلفة؛ ما يجعل لديها القدرة على تشكيل المستقبل».
وتمكن زوار المعرض من التفاعل مع الطفلة الصغيرة ومراقبة سلوكها بناءً على برامجها.
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