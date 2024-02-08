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((مستر بين)) يتعرض لانتقادات بسبب رأيه في السيارات الكهربائية

2/8/2024 7:08:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وجد‭ ‬الممثل‭ ‬البريطاني‭ ‬الشهير‭ ‬روان‭ ‬أتكينسون،‭ ‬الشهير‭ ‬بشخصية‭ ‬‮«‬مستر‭ ‬بين‮»‬،‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬نقاش‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬حول‭ ‬التبني‭ ‬البطيء‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬مركز‭ ‬أبحاث‭ ‬التحالف‭ ‬الأخضر‭ ‬بأصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬تصريحاته‭ ‬العامة‭ ‬باعتبارها‭ ‬ضارة‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الحكومية،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التخلص‭ ‬التدريجي‭ ‬من‭ ‬مركبات‭ ‬البنزين‭ ‬والديزل‭. ‬

وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬أتكينسون،‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لاجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬البيئة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬اللوردات،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتحديات‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬هدف‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الطموح،‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬البنزين‭ ‬والديزل‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬

وشدد‭ ‬مركز‭ ‬التحالف‭ ‬الأخضر‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬لتعليق‭ ‬أتكينسون،‭ ‬مستشهداً‭ ‬بمقال‭ ‬كتبه‭ ‬لصحيفة‭ ‬الجارديان،‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭.‬

وسلط‭ ‬التحالف‭ ‬الأخضر‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مقال‭ ‬أتكينسون،‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ - ‬وكنت‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬المتبنين‭ ‬لها،‭ ‬لكنني‭ ‬أشعر‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬أنني‭ ‬خدعت‮»‬،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ضارة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬وأعرب‭ ‬أتكينسون‭ ‬في‭ ‬مقالته‭ ‬عن‭ ‬تحفظاته‭ ‬بشأن‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬روح‮»‬،‭ ‬وانتقد‭ ‬الآثار‭ ‬البيئية‭ ‬لبطاريات‭ ‬الليثيوم‭. ‬

واقترح‭ ‬حلولاً‭ ‬بديلة،‭ ‬مثل‭ ‬إطالة‭ ‬عمر‭ ‬المركبات‭ ‬التقليدية‭ ‬واستكشاف‭ ‬إمكانات‭ ‬الوقود‭ ‬الاصطناعي؛‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحماس‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬قد‭ ‬يتضاءل‭.‬

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