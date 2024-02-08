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((الأم الوطواط)) تعتني بمئات الخفافيش داخل شقتها في بولندا

2/8/2024 7:08:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حوّلت‭ ‬البولندية‭ ‬باربرا‭ ‬غوريكا‭ ‬شقتها‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬الطبقة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭ ‬إلى‭ ‬ملجأ‭ ‬فعلي‭ ‬للخفافيش‭ ‬ومستشفى‭ ‬لها،‭ ‬وتؤكّد‭ ‬المرأة‭ ‬الملقّبة‭ ‬‮«‬الأم‭ ‬الوطواط‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬‮«‬لطيفة‮»‬،‭ ‬و«اجتماعية‮»‬،‭ ‬و«ذكية‭ ‬جداً‮»‬،‭ ‬وببساطة‭ ‬‮«‬تستحق‭ ‬الإعجاب‮»‬‭. ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬تقول‭ ‬غوريكا‭ ‬البالغة‭ ‬69‭ ‬سنة‭ ‬والتي‭ ‬يؤوي‭ ‬منزلها‭ ‬عشرات‭ ‬الحيوانات‭ ‬المريضة‭ ‬أو‭ ‬المصابة‭ ‬أو‭ ‬المستيقظة‭ ‬من‭ ‬سباتها،‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬بإيواء‭ ‬الخفافيش‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬وكنّا‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬البارد‭ ‬جداً‭ ‬عندما‭ ‬دخلت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخفافيش‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬التهوئة‭ ‬في‭ ‬شقتي‮»‬‭. ‬

وتضيف‭ ‬صاحبة‭ ‬الشقة‭ ‬البالغة‭ ‬مساحتها‭ ‬نحو‭ ‬ستين‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً‭ ‬والواقعة‭ ‬في‭ ‬شتشين‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬بولندا‭ ‬‮«‬أنقذت‭ ‬مذّاك‭ ‬1600‭ ‬خفاش‮»‬‭. ‬وتتابع‭ ‬‮«‬أهتم‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬بالخفافيش‭ ‬المنهكة‭ ‬أي‭ ‬التي‭ ‬استيقظت‭ ‬من‭ ‬سباتها‭ ‬بسبب‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬مثلاً‭ ‬أو‭ ‬لتعرضها‭ ‬لضربة‭ ‬شمس‭ ‬جراء‭ ‬اعتقادها‭ ‬أن‭ ‬الربيع‭ ‬قد‭ ‬حلّ‭
‬فتفقد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬لدرجة‭ ‬أنها‭ ‬تصبح‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬الطيران‮»‬‭. ‬وتعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬يؤدي‭ ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭. ‬وتقول‭ ‬غوريكا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تؤمن‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬بالأفكار‭ ‬السائدة‭ ‬والمعتقدات‭ ‬الشائعة‭ ‬عن‭ ‬الخفافيش،‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬شعرت‭ ‬بالذعر‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬رأت‭ ‬أول‭ ‬خفاش‭ ‬يسقط‭ ‬على‭ ‬ملاءات‭ ‬سرير‭ ‬ابنتها‭. ‬وتضيف‭ ‬‮«‬اعتقدت‭ ‬أنّ‭ ‬فيروس‭ ‬داء‭ ‬الكلب‭ ‬قد‭ ‬تفشى‭ ‬في‭ ‬الشقة‭ ‬بأكملها‮»‬‭. ‬وتعلّمت‭ ‬منذ‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬الإعجاب‮»‬،‭ ‬و«لا‭ ‬يتعرض‭ ‬أحد‭ ‬معها‭ ‬لأي‭ ‬خطر‮»‬‭. ‬واستعانت‭ ‬بخبراء‭ ‬وبشبكة‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬لمساعدتها‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬الملجأ‮»‬‭ ‬مكتظاً‭ ‬بالخفافيش‭. ‬ويمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬المريضة‭ ‬أن‭ ‬تسكن‭ ‬في‭ ‬الشقة‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬تعافيها‭. ‬ولكل‭ ‬خفاش‭ ‬اسمه‭ ‬وزاويته‭ ‬ووعاء‭ ‬طعامه‭ ‬أو‭ ‬أدويته‭.
‬‮«‬أحبّها‮»‬‭ -‬وهذه‭ ‬الخفافيش‭ ‬لا‭ ‬تسكن‭ ‬مع‭ ‬غوريكا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تعيش‭ ‬عليها،‭ ‬فوق‭ ‬بشرتها‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬ملابسها،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬‮«‬سيسيل‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬أنثى‭ ‬خفاش‭ ‬أُنقذت‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬ولادتها‭ ‬بينما‭ ‬قتلت‭ ‬قطة‭ ‬أمها‭. ‬

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