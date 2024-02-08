فندق ذي كي وجمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل (BSCBCD) يـعـلـنـان توقيع شراكة استراتيجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تحمل هذه الشراكة أهمية بارزة في مجال رعاية حالات الإعاقة العصبية، ويسعى فندق ذي كي وجمعية BSCBCD بالعمل لتحسين حياة الأفراد ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل .

وخلال مراسم التوقيع، قامت سعادة الدكتورة الشيخة رانية بنت علي بن عبدالله آل خليفة رئيسة جمعية BSCBCD ، والفريق المخصص من BSCBCD بتوجيه ممثلي فندق ذي كي، يترأسهم السيد حسين السماهيجي، المدير العام لفندق ذي كي، في جولة كاملة في مركز عالية للتأهيل . تم تجهيز المركز بالكامل لتقديم الرعاية المطلوبة لأطفال التوحد، مع وجود فريق متخصص في رعاية الأطفال ذوي التوحد والأفراد المصابين بحالات الإعاقة العصبية . تم عقد مناقشات مثمرة حول مجالات التعاون المشترك في المستقبل واستمرار الدعم والابتكار في مجال رعاية الحالات العصبية .

وبموجب هذه الشراكة، يلتزم فندق ذي كي بالتعاون مع جمعية BSCBCD بتوفير الدعم الكامل وإعلان المؤتمر الدولي السادس للتوحد بعنوان Untangle Autism and other neurological conditions الذي سيعقد من 25 فبراير إلى 27 فبراير 2024.

ويستهدف هذا المؤتمر جميع الأشخاص المهتمين بالتوحد وفرط الحركة وصعوبات التعلم من مختصين ومعلمين وأطباء وأخصائيين في تخاطب وتعديل السلوك وأسر وأولياء أمور أطفال التوحد من جميع أنحاء العالم . سيقدم المؤتمر منصة لتبادل المعرفة والخبرات والأبحاث الحديثة في مجال التوحد وحالات الإعاقة العصبية .

وأعرب حسين السماهيجي، المدير العام لفندق ذي كي، عن سعادته بالتعاون مع جمعية BSCBCD وتقديم الدعم لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وأكد أن الفندق ملتزم بتوفير المساعدة والموارد اللازمة لتعزيز جودة الحياة لأطفال التوحد والأفراد ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل .

من جانبها، أعربت الدكتورة الشيخة رانية بنت علي بن عبدالله آل خليفة عن تقديرها لدعم فندق ذي كي وتعاونه في تحقيق أهداف جمعية BSCBCD. وأعربت عن أملها في أن يكون هذا التحالف الاستراتيجي نموذجًا يُحتذى به لتعزيز الوعي والتأثير الإيجابي في حياة الأفراد ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل .