فندق ذي كي وجمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل (BSCBCD) يـعـلـنـان توقيع شراكة استراتيجية

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- Akhbar Al Khaleej) أعلن فندق ذي كي وجمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل (BSCBCD) توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى نشر الوعي وتقديم الدعم لأطفال التوحد والأفراد المصابين بحالات الإعاقة العصبية . تم توثيق الشراكة من خلال توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 1 فبراير 2024 في مركز عالية للتأهيل .
وتحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تحمل هذه الشراكة أهمية بارزة في مجال رعاية حالات الإعاقة العصبية، ويسعى فندق ذي كي وجمعية BSCBCD بالعمل لتحسين حياة الأفراد ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل .
وخلال مراسم التوقيع، قامت سعادة الدكتورة الشيخة رانية بنت علي بن عبدالله آل خليفة رئيسة جمعية BSCBCD ، والفريق المخصص من BSCBCD بتوجيه ممثلي فندق ذي كي، يترأسهم السيد حسين السماهيجي، المدير العام لفندق ذي كي، في جولة كاملة في مركز عالية للتأهيل . تم تجهيز المركز بالكامل لتقديم الرعاية المطلوبة لأطفال التوحد، مع وجود فريق متخصص في رعاية الأطفال ذوي التوحد والأفراد المصابين بحالات الإعاقة العصبية . تم عقد مناقشات مثمرة حول مجالات التعاون المشترك في المستقبل واستمرار الدعم والابتكار في مجال رعاية الحالات العصبية .
وبموجب هذه الشراكة، يلتزم فندق ذي كي بالتعاون مع جمعية BSCBCD بتوفير الدعم الكامل وإعلان المؤتمر الدولي السادس للتوحد بعنوان Untangle Autism and other neurological conditions الذي سيعقد من 25 فبراير إلى 27 فبراير 2024.
ويستهدف هذا المؤتمر جميع الأشخاص المهتمين بالتوحد وفرط الحركة وصعوبات التعلم من مختصين ومعلمين وأطباء وأخصائيين في تخاطب وتعديل السلوك وأسر وأولياء أمور أطفال التوحد من جميع أنحاء العالم . سيقدم المؤتمر منصة لتبادل المعرفة والخبرات والأبحاث الحديثة في مجال التوحد وحالات الإعاقة العصبية .
وأعرب حسين السماهيجي، المدير العام لفندق ذي كي، عن سعادته بالتعاون مع جمعية BSCBCD وتقديم الدعم لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وأكد أن الفندق ملتزم بتوفير المساعدة والموارد اللازمة لتعزيز جودة الحياة لأطفال التوحد والأفراد ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل .
من جانبها، أعربت الدكتورة الشيخة رانية بنت علي بن عبدالله آل خليفة عن تقديرها لدعم فندق ذي كي وتعاونه في تحقيق أهداف جمعية BSCBCD. وأعربت عن أملها في أن يكون هذا التحالف الاستراتيجي نموذجًا يُحتذى به لتعزيز الوعي والتأثير الإيجابي في حياة الأفراد ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل .
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