الطالبة هاجر العلوي تشارك في معرض إشراقة وطن للفن

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- Akhbar Al Khaleej) شاركت الطالبة هاجر سيد هاني العلوي من مدرسة الروابي الخاصة في معرض إشراقة وطن والذي نظمته إدارة الشراكة المجتمعية بقسم أنشطة الاحتفالات والفنون بوزارة التربية والتعليم وذلك بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة.
وأعربت الطالبة هاجر العلوي عن سعادتها بهذه المشاركة التي تعزز المهارات الفنية لدى الطلبة وتقوي من مهاراتهم الإبداعية.
وأقيم المعرض في سوق البراحة بمنطقة ديار المحرق، حيث عرضت الطالبة هاجر العلوي لوحتها في المعرض والتي عبرت من خلالها عن حبها لوطنها واعتزازها بالأعياد الوطنية المجيدة وتمنياتها للمملكة بالتقدم والازدهار في مختلف المجالات.
وفي نهاية المعرض تم تكريم الفائزين من الطلبة والطالبات المشاركين من المدارس الحكومية والخاصة في هذا المعرض بلوحات فنية رائعة تجمع بين الحضارة والحداثة وأظهرت مملكتنا الحبيبة بأبهى حُلة.
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