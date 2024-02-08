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الطالبة هاجر العلوي تشارك في معرض إشراقة وطن للفن

2/8/2024 7:08:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الطالبة‭ ‬هاجر‭ ‬سيد‭ ‬هاني‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الروابي‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬إشراقة‭ ‬وطن‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬إدارة‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بقسم‭ ‬أنشطة‭ ‬الاحتفالات‭ ‬والفنون‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭. ‬

وأعربت‭ ‬الطالبة‭ ‬هاجر‭ ‬العلوي‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المهارات‭ ‬الفنية‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬وتقوي‭ ‬من‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الإبداعية‭.‬

وأقيم‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬بمنطقة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬عرضت‭ ‬الطالبة‭ ‬هاجر‭ ‬العلوي‭ ‬لوحتها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬والتي‭ ‬عبرت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬حبها‭ ‬لوطنها‭ ‬واعتزازها‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬وتمنياتها‭ ‬للمملكة‭ ‬بالتقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المعرض‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬بلوحات‭ ‬فنية‭ ‬رائعة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الحضارة‭ ‬والحداثة‭ ‬وأظهرت‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭ ‬بأبهى‭ ‬حُلة‭.‬

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