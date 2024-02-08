افتتاح معرض ((أنا أحب السوشي)) في مركز الفنون ضمن ربيع الثقافة 18

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬المتنقّل‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬وبتعاون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السفارة‭ ‬اليابانية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬اليابان،‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024م‭ ‬ومفتوح‭ ‬خلال‭ ‬الأوقات‭ ‬الرسمية‭ ‬لعمل‭ ‬مركز‭ ‬الفنون‭.‬‮

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وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إن‭ ‬افتتاح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الفريد‭ ‬يعكس‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثقافية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يشكّل‭ ‬معرض‭ (‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬السوشي‭) ‬محطّة‭ ‬مهمة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬الثقافة‭ ‬اليابانية‭ ‬والتراث‭ ‬غير‭ ‬المادي‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬الصديق‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الطعام‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬حاجة‭ ‬إنسانية،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬هوية‭ ‬وتراث‭ ‬عريق‭ ‬يعترف‭ ‬العالم‭ ‬بمكانته‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬التقريب‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬وعمله‭ ‬كنافذة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الحضارات‭ ‬والدول‭ ‬الأخرى‭. ‬وتوجه‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬السفيرة‭ ‬اليابانية‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬لجهود‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬الممتد‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬اليابان‭.‬‮

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ويُعرف‭ ‬السوشي‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬باعتباره‭ ‬طعامًا‭ ‬صحيًا‭ ‬بسيطًا‭ ‬وممتعًا‭ ‬للبصر‭. ‬وهو‭ ‬مثال‭ ‬نموذجي‭ ‬‮«‬للواشوكو‮»‬‭ - ‬المطبخ‭ ‬الياباني‭ - ‬الذي‭ ‬أدرجته‭ ‬اليونسكو‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭. ‬يتنقّل‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬متحف‭ ‬متجول‭ ‬مكرّس‭ ‬للسوشي‭. ‬ويستخدم‭ ‬السوشي،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الرموز‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬لتقديم‭ ‬ثقافة‭ ‬الطعام‭ ‬الغنية‭ ‬في‭ ‬اليابان‭. ‬لن‭ ‬يقتصر‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الإتقان‭ ‬والحرفية‭ ‬في‭ ‬السوشي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬سيلقي‭ ‬الضوء‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬الثقافية‭ ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬أطباق‭ ‬السوشي‭.‬‮

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