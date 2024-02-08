مجموعة نارية.. فرنسا وإيطاليا وبلجيكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسُحِبت‭ ‬القرعة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس،‭ ‬حيث‭ ‬وزعت‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الأربع‭ ‬مع‭ ‬استحداث‭ ‬ملحق‭ ‬الصعود‭ ‬والهبوط‭ ‬بين‭ ‬المستويات،‭ ‬والدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬مباراتي‭ ‬ذهاب‭ ‬وإياب‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬تعديلات‭ ‬عدة‭ ‬أدخلت‭ ‬على‭ ‬المسابقة،‭ ‬لن‭ ‬يضمن‭ ‬أصحاب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬بقاءهم‭ ‬بين‭ ‬‮«‬الكبار‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬سيضطرون‭ ‬لخوض‭ ‬ملحق‭ ‬فاصل‭ ‬ضد‭ ‬أصحاب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭.‬



