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مجموعة نارية.. فرنسا وإيطاليا وبلجيكا

2/8/2024 7:08:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬حيث‭ ‬وقعت‭ ‬فرنسا‭ ‬وصيفة‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬غريمتها‭ ‬بلجيكا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬بطلة‭ ‬أوروبا‭.‬

وسُحِبت‭ ‬القرعة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس،‭ ‬حيث‭ ‬وزعت‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الأربع‭ ‬مع‭ ‬استحداث‭ ‬ملحق‭ ‬الصعود‭ ‬والهبوط‭ ‬بين‭ ‬المستويات،‭ ‬والدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬مباراتي‭ ‬ذهاب‭ ‬وإياب‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬تعديلات‭ ‬عدة‭ ‬أدخلت‭ ‬على‭ ‬المسابقة،‭ ‬لن‭ ‬يضمن‭ ‬أصحاب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬بقاءهم‭ ‬بين‭ ‬‮«‬الكبار‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬سيضطرون‭ ‬لخوض‭ ‬ملحق‭ ‬فاصل‭ ‬ضد‭ ‬أصحاب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭.‬


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