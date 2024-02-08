مجموعة نارية.. فرنسا وإيطاليا وبلجيكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) باريس - (أ ف ب): أسفرت قرعة النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2024-2025 عن مجموعة نارية في المستوى الأول حيث وقعت فرنسا وصيفة بطلة العالم مع غريمتها بلجيكا وإيطاليا بطلة أوروبا.
وسُحِبت القرعة أمس الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وزعت المنتخبات على المستويات الأربع مع استحداث ملحق الصعود والهبوط بين المستويات، والدور ربع النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في المستوى الأول.
ومن ضمن تعديلات عدة أدخلت على المسابقة، لن يضمن أصحاب المركز الثالث في المستوى الأول بقاءهم بين «الكبار»، بل سيضطرون لخوض ملحق فاصل ضد أصحاب المركز الثاني في المستوى الثاني.
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