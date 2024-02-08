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يزن العرب من الإيقاف مدى الحياة إلى النجومية

2/8/2024 7:08:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬أوقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الماليزي‭ ‬المدافع‭ ‬الأردني‭ ‬يزن‭ ‬العرب‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬لبصقه‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬وركله‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬بطرده،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتخيّل‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬صخرة‭ ‬دفاع‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬النشامى‮»‬‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬نهائي‭ ‬بتاريخه‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،

بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬بين‭ ‬فريقه‭ ‬سيلانغور‭ ‬وتيرينغانو،‭ ‬خرج‭ ‬العرب‭ ‬عن‭ ‬طوره‭ ‬وبدأ‭ ‬بدفع‭ ‬الحكم،‭ ‬ثم‭ ‬ركله‭ ‬وبصق‭ ‬عليه،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬فسخ‭ ‬عقده‭ ‬والاتحاد‭ ‬الماليزي‭ ‬لإيقافه‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭.‬

قدّم‭ ‬ابن‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬اعتذاره‭: ‬‮«‬شاءت‭ ‬الأقدار‭ ‬خروجي‭ ‬عن‭ ‬النص‭ ‬والإساءة‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬فرض‭ ‬علي‭ ‬تقديم‭ ‬الاعتذار‭ ‬لأُسرة‭ ‬نادي‭ ‬سيلانغور‭ ‬الماليزي‭ ‬وللمنظومة‭ ‬الكروية‭ ‬الأردنية‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬كون‭ ‬غايات‭ ‬الاحتراف‭ ‬جاءت‭ ‬لأكون‭ ‬سفيراً‭ ‬رياضياً‭ ‬وممثل‭ ‬الرياضيين‭ ‬الأردنيين‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬أخطأت‭ ‬وأعتذر‭ ‬بكل‭ ‬أسف‭ ‬من‭ ‬والدي‭ ‬ووالدتي‭ ‬وأهلي‭ ‬عما‭ ‬بدر‭ ‬مني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وعي‭ ‬وسيطرة‭ ‬على‭ ‬ردة‭ ‬فعلي‭ ‬ونتيجة‭ ‬اختلاط‭ ‬المشاعر‭ ‬والضغوط‭ ‬السلبية‭ ‬والسيئة‭ ‬معًا،‭ ‬واتعهد‭ ‬بعدم‭ ‬تكرار‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬درسًا‭ ‬لي‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬لم‭ ‬تسر‭ ‬العقوبة‭ ‬دولياً‭ ‬على‭ ‬العرب،‭ ‬كانت‭ ‬الأشهر‭ ‬التالية‭ ‬صعبة‭ ‬عليه،‭ ‬فانتقل‭ ‬لفترة‭ ‬قصيرة‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬متوقعاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬الحالية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

لكن‭ ‬المدرب‭ ‬المغربي‭ ‬الحسين‭ ‬عموتة‭ ‬وثق‭ ‬بقدراته،‭ ‬وزجّ‭ ‬به‭ ‬أساسياً‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عبدالله‭ ‬نصيب‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع،‭ ‬ليؤدي‭ ‬دوره‭ ‬بصلابة‭ ‬وشراسة،‭ ‬ويخرج‭ ‬بلقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬طاجيكستان‭ (‬1-0‭).‬

العودة‭ ‬بالكأس‭ ‬إلى‭ ‬عمان‭ ‬

قال‭ ‬العرب‭ ‬هاوي‭ ‬نظم‭ ‬الأبيات‭ ‬الشعرية‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كوريا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نتحدّث‭ ‬كثيراً‭. ‬افعالنا‭ ‬تتحدث‭ ‬عنا‭. ‬لن‭ ‬نتوقف‭ ‬هنا‭. ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬قلنا‭ ‬إننا‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التتويج‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬صاحب‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬الفوز‭ ‬3-2‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬لا‭ ‬يعوّض،‭ ‬ويستحق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بطلا‭ ‬للقارة،‭ ‬قدمنا‭ ‬مباريات‭ ‬مثالية‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬مميزة،‭ ‬وآخرهم‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬الذي‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬فك‭ ‬شيفرة‭ ‬دفاعات‭ ‬المنتخب‭. ‬نضع‭ ‬حالياً‭ ‬كامل‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬بالكأس‭ ‬إلى‭ ‬عمان‮»‬‭.‬

يشرح‭ ‬المدرب‭ ‬أمجد‭ ‬الطاهر‭ ‬أن‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يمنحون‭ ‬المدرب‭ ‬الثقة‭ ‬بروحه‭ ‬القتالية‭ ‬العالية‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭.‬

قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬يزن‭ ‬العرب‭ ‬لاعب‭ ‬قوي‭ ‬ومقاتل‭ ‬شرس،‭ ‬ويعتبر‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المدافعين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الكرة‭ ‬الأردنية‮»‬‭.‬

أضاف‭: ‬‮«‬يمتلك‭ ‬موهبة‭ ‬كبيرة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬ضمه‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬أكبر‭ ‬منه‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬بدأت‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬ثم‭ ‬تحوّل‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‮»‬‭.‬


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