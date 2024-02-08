ساحل العاج ونيجيريا في نهائي ((كلاسيكي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أنهى منتخب ساحل العاج البلد المضيف، عودته القوية إلى المنافسة بالوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، توتال إنيرجيز، حيث سيلتقي منتخب نيجيريا فيما وُصف بأنه «نهائي كلاسيكي».
سيُقام نهائي كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، توتال إنيرجيز، غدا الأحد على ملعب الحسن واتارا في إبيمبي، أبيدجان.
ستفتح المرحلة الأخيرة من مبيعات التذاكر الخاصة بالنهائي للجماهير، بعد ظهر يوم الخميس.
فازت ساحل العاج بنتيجة 1-0 على جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمام ملعب مكتظ في العاصمة الاقتصادية للبلد المضيف، بفضل هدف من المهاجم، سيباستيان هالر. لقد حقق الإيفواريون عودة رائعة من بلد أخرجه منذ وقت ليس ببعيد، الخبراء من الحسابات.
ضمنت نيجيريا مكانها في النهائي، بعد فوزها بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 على جنوب إفريقيا. ستواجه نيجيريا، التي تسعى لحسم لقبها الإفريقي الرابع منذ عام 2013، تحديا كبيرا أمام كوت ديفوار، التي تهدف إلى إضافة لقب قاري ثالث.
تتصاعد التوقعات لهذا النهائي المرتقب بشكل كبير، ينتظر مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء إفريقيا بفارغ الصبر، مباراة لا تنسى بين اثنين من عمالقة كرة القدم.
ستواجه الكونغو الديمقراطية، في غضون ذلك، جنوب إفريقيا، في مباراة تحديد المركز الثالث، غدًا السبت.
MENAFN08022024000055011008ID1107830681
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.