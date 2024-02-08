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ساحل العاج ونيجيريا في نهائي ((كلاسيكي))

2/8/2024 7:08:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أنهى‭ ‬منتخب‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬البلد‭ ‬المضيف،‭ ‬عودته‭ ‬القوية‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا،‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬2023،‭ ‬توتال‭ ‬إنيرجيز،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬نيجيريا‭ ‬فيما‭ ‬وُصف‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬نهائي‭ ‬كلاسيكي‮»‬‭.‬

سيُقام‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا،‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬2023،‭ ‬توتال‭ ‬إنيرجيز،‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الحسن‭ ‬واتارا‭ ‬في‭ ‬إبيمبي،‭ ‬أبيدجان‭.‬

ستفتح‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬التذاكر‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنهائي‭ ‬للجماهير،‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬

فازت‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬0‭ ‬على‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬أمام‭ ‬ملعب‭ ‬مكتظ‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبلد‭ ‬المضيف،‭ ‬بفضل‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬المهاجم،‭ ‬سيباستيان‭ ‬هالر‭. ‬لقد‭ ‬حقق‭ ‬الإيفواريون‭ ‬عودة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬أخرجه‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬ليس‭ ‬ببعيد،‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭.‬

ضمنت‭ ‬نيجيريا‭ ‬مكانها‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭-‬2‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭. ‬ستواجه‭ ‬نيجيريا،‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لحسم‭ ‬لقبها‭ ‬الإفريقي‭ ‬الرابع‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬أمام‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إضافة‭ ‬لقب‭ ‬قاري‭ ‬ثالث‭.‬

تتصاعد‭ ‬التوقعات‭ ‬لهذا‭ ‬النهائي‭ ‬المرتقب‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬ينتظر‭ ‬مشجعو‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬إفريقيا‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر،‭ ‬مباراة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬بين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬عمالقة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ستواجه‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭.‬

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