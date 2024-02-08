((العنّابي)) خالف التوقعات مصالحًا جماهيره

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

رغم‭ ‬السعادة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬عبّر‭ ‬المتألق‭ ‬عفيف‭ (‬5‭ ‬أهداف‭) ‬عن‭ ‬حزنه‭ ‬لعدم‭ ‬ترشيح‭ ‬قطر‭: ‬‮«‬حزين‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يرشّحنا‭ ‬أحد‭ ‬قبل‭ ‬البطولة،‭ ‬وحزين‭ ‬لعدم‭ ‬الثقة‭ ‬بمنتخبنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬حين‭ ‬توّج‭ ‬بأوّل‭ ‬ألقابه‭ ‬الكبرى،‭ ‬خالف‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬كل‭ ‬التوقعات‭ ‬وبلغ‭ ‬النهائي‭ ‬ضارباً‭ ‬موعداً‭ ‬تاريخياً‭ ‬مع‭ ‬الأردن،‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ ‬المونديالي‭.‬

بعد‭ ‬تصدّره‭ ‬مجموعته‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬طاجيكستان‭ ‬والصين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استقبال‭ ‬أي‭ ‬هدف،‭ ‬تجاوز‭ ‬فلسطين،‭ ‬ثم‭ ‬أوزبكستان‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطيح‭ ‬إيران‭ ‬العنيدة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دراماتيكية‭ ‬أظهرت‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسقه‭ ‬الفني‭. ‬وحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬بوصوله‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬من‭

‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬لكنه،‭ ‬وبتعادله‭ ‬سلباً‭ ‬مع‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ (‬حُسمت‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭) ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬رقم‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬الفائز‭ ‬12‭ ‬مرة‭ ‬توالياً‭ ‬بين‭ ‬1968‭ ‬و1976‭ ‬حين‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭.‬

يضيف‭ ‬عفيف،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬2019‭: ‬‮«‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬يرشحون‭ ‬إيران‭ ‬لأنها‭ ‬تملك‭ ‬بعض‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬أو‭ ‬قوّة‭ ‬بدنية،‭ ‬لكن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تملك‭ ‬الروح‮»‬‭.‬

لم‭ ‬يأتِ‭ ‬استبعاد‭ ‬الخبراء‭ ‬والمحللين‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬إذ‭ ‬يؤكد‭ ‬فهد‭ ‬العمادي،‭ ‬مدير‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬أن‭ ‬الترشيحات‭ ‬لم‭ ‬تصب‭ ‬لمصلحة‭ ‬العنابي،‭ ‬‮«‬عطفاً‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتغيير‭ ‬المدرّب،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬للاعبين‭ ‬بعدما‭ ‬ابتعدوا‭ ‬عن‭ ‬الضغوط‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬العمادي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬رأينا‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مرشحة‭ ‬مثل‭ ‬السعودية،‭ ‬العراق،‭ ‬اليابان،‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬كيف‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

مصالحة‭ ‬الجماهير‭ ‬

شكّلت‭ ‬الاستعانة‭ ‬مجدداً‭ ‬بالمدرسة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬عبر‭ ‬تعيين‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬تينتين‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس‭ ‬خلفاً‭ ‬للبرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬كيروش‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬فأل‭ ‬خير‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مدعواً‭ ‬إلى‭ ‬مصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬الحزينة‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬المخيّب‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام،‭ ‬حين‭ ‬تكبّد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬وخرج‭ ‬بخُفَّي‭ ‬حُنين‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭.‬

يؤكد‭ ‬عفيف‭ (‬27‭ ‬عامًا‭) ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬بطولة‭ ‬نخوضها،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتعلم‭ ‬منها،‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬مشاركة،‭ ‬وكانت‭ ‬صعبة‭ ‬علينا‮»‬‭.‬

بالمقابل‭ ‬يرى‭ ‬العمادي‭ ‬أن‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليًا،‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬مصالحة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتاريخية‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬نعذر‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بحكم‭ ‬أنها‭ ‬اول‭ ‬مشاركة،‭ ‬وبسبب‭ ‬الضغوط‭ ‬الجماهيرية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬صالح‭ ‬العنابي‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الكبير،‭ ‬وأوفى‭ ‬بالوعد‭ ‬وأصبح‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬

أصعب‭ ‬من‭ ‬2019‭ ‬

اغرورقت‭ ‬عينا‭ ‬المعز‭ ‬علي،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬وهدافها‭ (‬9‭) ‬بالدموع‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬تعرّضنا‭ ‬لضغوط‭ ‬كبيرة‭ ‬قبل‭ ‬البطولة،‭ ‬وكان‭ ‬البكاء‭ ‬أمراً‭ ‬طبيعيًا‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬تأهلنا‭ ‬إلى‭ ‬النهائي،‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬نوجد‭ ‬مرتين،‭ ‬وإن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬نكون‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليًا‮»‬‭.‬

ويصف‭ ‬المعز،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬الإيراني،‭ ‬البطولة‭ ‬بـ«الصعبة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬الماضية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل‭.‬

وفيما‭ ‬لفت‭ ‬مدير‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجرد‭ ‬وصول‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬إنجاز،‭ ‬اعتبر‭ ‬محمد‭ ‬وعد،‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكأس‭ ‬لن‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬لوسيل‮»‬‭.‬

قال‭ ‬وعد‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الوجوه‭ ‬الواعدة‭ ‬والذي‭ ‬حجز‭ ‬مكانه‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬العنابي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬وملحمة‭ ‬كروية‭ ‬كبيرة‭ ‬والهدف‭ ‬كان‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬لعبنا‭ ‬وخضنا‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬أجله‮»‬‭.‬

التنويع‭ ‬والتدوير‭ ‬

بسرعة،‭ ‬طبع‭ ‬لوبيس،‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬نادي‭ ‬الوكرة‭ ‬القطري،‭ ‬بصمته‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الأدعم‮»‬‭ ‬فارضًا‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬التكتيكية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬سلفه‭ ‬كيروش،‭ ‬وقبله‭ ‬مواطنه‭ ‬فيليكس‭ ‬سانشيس،‭ ‬فلجأ‭ ‬إلى‭ ‬التدوير‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬مع‭ ‬تثبيته‭ ‬الثلاثي‭ ‬لوكاس‭ ‬منديش،‭ ‬المهدي‭ ‬علي،‭ ‬وبيدرو‭ ‬ميغيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬جاسم‭ ‬جابر،‭ ‬ومحمد‭ ‬وعد‭ ‬في‭ ‬الوسط،‭ ‬والثنائي‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬وأكرم‭ ‬عفيف‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭.‬

وأنعشت‭ ‬خطة‭ ‬لوبيس‭ ‬الحيوية‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬مع‭ ‬لجوئه‭ ‬الدائم‭ ‬إلى‭ ‬التنويع‭ ‬في‭ ‬الخطط‭ ‬واللعب‭.‬

فهو‭ ‬لم‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬معيّن‭ ‬إلا‭ ‬وفق‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تناسبه،‭ ‬مثل‭ ‬الجوكر‭ ‬خوخي‭ ‬بوعلام،‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬البطولة‭ ‬السابقة‭ ‬الذي‭ ‬جلس‭ ‬احتياطياً‭ ‬معظم‭ ‬فترات‭ ‬البطولة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشركه‭ ‬لوبيس‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الساعة‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬إيران‭ ‬معززاً‭ ‬ترسانته‭ ‬الدفاعية‭ ‬أمام‭ ‬المدّ‭ ‬الإيراني‭.‬

ويرفض‭ ‬خوخي‭ ‬المقارنة‭ ‬بين‭ ‬نهائي‭ ‬2019‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بفوز‭ ‬العنابي‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬وبين‭ ‬النهائي‭ ‬الحالي‭ ‬أمام‭ ‬الأردن‭: ‬‮«‬خسرنا‭ ‬أمام‭ ‬الأردن‭ ‬ودياً‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬قبل‭ ‬البطولة،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬لوسيل‭ ‬ستكون‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

يقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الأردن‭ ‬منتخب‭ ‬كبير‭ ‬وقدّم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي،‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬مختلفة‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬فهو‭ ‬نهائي‭ ‬عربي،‭ ‬ومن‭ ‬سيفوز‭ ‬سنبارك‭ ‬له‮»‬‭.‬