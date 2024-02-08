(خفر السواحل) تنفذ حملات لضبط المخالفات وتعزيز السلامة البحرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تواصل قيادة خفر السواحل، إجراءاتها الأمنية والقانونية لضبط جميع المخالفات البحرية في إطار دورها ومسؤولياتها لإنفاذ القانون وتطبيق قواعد السلامة البحرية على جميع مرتادي البحر.
في هذا الإطار تابعت قيادة خفر السواحل عبر دورياتها البحرية، حملاتها التي أطلقتها وكثفت منها في الفترة الأخيرة للتأكد من مدى التزام البحارة بالقوانين والقرارات المنظمة للصيد، وصلاحية تراخيص الصيد البحري بمختلف أنواعها للسفن الصغيرة، وتوافر جميع أدوات السلامة البحرية الواجب وجودها على متن السفن والقوارب، مع التشديد على ضرورة التزام البحارة باستخدام أدوات الصيد المرخص لها. وجددت قيادة خفر السواحل في إطار نهجها التوعوي، دعوتها إلى جميع البحارة للتقيد بقوانين وأنظمة الصيد البحري، في ظل تكامل الجهود الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والبيئية والفطرية.
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