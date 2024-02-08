(خفر السواحل) تنفذ حملات لضبط المخالفات وتعزيز السلامة البحرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬تابعت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬عبر‭ ‬دورياتها‭ ‬البحرية،‭ ‬حملاتها‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وكثفت‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬البحارة‭ ‬بالقوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬المنظمة‭ ‬للصيد،‭ ‬وصلاحية‭ ‬تراخيص‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭ ‬للسفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وتوافر‭ ‬جميع‭ ‬أدوات‭ ‬السلامة‭ ‬البحرية‭ ‬الواجب‭ ‬وجودها‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬السفن‭ ‬والقوارب،‭ ‬مع‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬البحارة‭ ‬باستخدام‭ ‬أدوات‭ ‬الصيد‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭. ‬وجددت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نهجها‭ ‬التوعوي،‭ ‬دعوتها‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬البحارة‭ ‬للتقيد‭ ‬بقوانين‭ ‬وأنظمة‭ ‬الصيد‭ ‬البحري،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تكامل‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬والبيئية‭ ‬والفطرية‭. ‬