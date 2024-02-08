حكم نهائي بالسجن 5 سنوات على ثلاثة أعضاء بشبكة دولية لترويج ((اللاريكا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقرت محكمة التمييز حكما بمعاقبة 3 متهمين بترويج وتهريب المخدرات ضمن شبكة ضمت 18 متهما آخرين بالسجن 5 سنوات، حيث عاقبت محكمة اول درجة 21 متهما بالسجن 5 سنوات وحبس متهم 6 أشهر واستأنف 3 متهمين على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم وأقرته محكمة التمييز.
وكانت إدارة مكافحة المخدرة قد تلقت معلومات تفيد الاشتباه بأشخاص يهربون المواد المخدرة بطرق فنية بداخل طرود من دول آسيوية عبر المنافذ الجوية وتم ضبط عدد من تلك الطرود بداخلها حبوب اللاريكا، حيث تم التوصل إلى أصحاب تلك الطرود وهم المتهمون الأول والثالث والرابع والثامن والتاسع عشر وتبين أنهم جزء من تلك الشبكة وبعد كمين محكم من خلال تلك الطرود تم القبض عليهم بعد استصدار أوامر الضبط والتفتيش، حيث تبين أن المتهم الأول يستخدم منزله كمعمل لتصنيع حبوب اللاريكا وإعادة تعبئتها، بالإضافة إلى منزل آخر.
حيث استكملت التحريات الأمنية والتحقيقات التي كشفت أن أحد المتهمين يعمل ضمن إحدى شركات الشحن الدولي وتبين أنه يجري عمليات نقل وتسلم خارج نطاق عمله الجغرافي، وبعد ان سقط آخران يعملان على شاحنات نقل بضائع بهدف تهريب المادة المخدرة بطرق فنية في الشاحنات فيما ينتظرهم عضو بالتشكيل الإجرامي يعمل بجمارك دولة خليجية وتعاونه فتاة خليجية على علاقة بها وتقيم في البحرين بهدف التنسيق، كما تكفل آخرون بعمليات إخفاء المواد المخدرة في الشاحنات وإطاراتها وإجراء عمليات اللحام في معادن الشاحنات لإخفاء المواد المخدرة.
كما تبين أن أحد المتهمين يقضي أغلب الوقت في دول آسيوية بهدف توريد المادة الخام المستخدمة في صناعة الحبوب وتوريد فوارغ الكبسولات والاختام المطابقة للأصل للحبوب المخدرة على ان تتم إعادة التصنيع والتغليف في البحرين وختم الحبوب بأختام تشبه الختم الأصلي على الحبوب الطبية ومن ثم إعادة الترويج والتصدير.
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