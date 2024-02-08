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حكم نهائي بالسجن 5 سنوات على ثلاثة أعضاء بشبكة دولية لترويج ((اللاريكا))

2/8/2024 7:08:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكما‭ ‬بمعاقبة‭ ‬3‭ ‬متهمين‭ ‬بترويج‭ ‬وتهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬ضمت‭ ‬18‭ ‬متهما‭ ‬آخرين‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬عاقبت‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬21‭ ‬متهما‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وحبس‭ ‬متهم‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬واستأنف‭ ‬3‭ ‬متهمين‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬التي‭ ‬أيدت‭ ‬الحكم‭ ‬وأقرته‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭.‬

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬الاشتباه‭ ‬بأشخاص‭ ‬يهربون‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بطرق‭ ‬فنية‭ ‬بداخل‭ ‬طرود‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬آسيوية‭ ‬عبر‭ ‬المنافذ‭ ‬الجوية‭ ‬وتم‭ ‬ضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الطرود‭ ‬بداخلها‭ ‬حبوب‭ ‬اللاريكا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬الطرود‭ ‬وهم‭ ‬المتهمون‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ ‬والثامن‭ ‬والتاسع‭ ‬عشر‭ ‬وتبين‭ ‬أنهم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الشبكة‭ ‬وبعد‭ ‬كمين‭ ‬محكم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الطرود‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬بعد‭ ‬استصدار‭ ‬أوامر‭ ‬الضبط‭ ‬والتفتيش،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬يستخدم‭ ‬منزله‭ ‬كمعمل‭ ‬لتصنيع‭ ‬حبوب‭ ‬اللاريكا‭ ‬وإعادة‭ ‬تعبئتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬آخر‭. ‬

حيث‭ ‬استكملت‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتحقيقات‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬الشحن‭ ‬الدولي‭ ‬وتبين‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬وتسلم‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬عمله‭ ‬الجغرافي،‭ ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬سقط‭ ‬آخران‭ ‬يعملان‭ ‬على‭ ‬شاحنات‭ ‬نقل‭ ‬بضائع‭ ‬بهدف‭ ‬تهريب‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬بطرق‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬الشاحنات‭ ‬فيما‭ ‬ينتظرهم‭ ‬عضو‭ ‬بالتشكيل‭ ‬الإجرامي‭ ‬يعمل‭ ‬بجمارك‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬وتعاونه‭ ‬فتاة‭ ‬خليجية‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬بها‭ ‬وتقيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بهدف‭ ‬التنسيق،‭ ‬كما‭ ‬تكفل‭ ‬آخرون‭ ‬بعمليات‭ ‬إخفاء‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬الشاحنات‭ ‬وإطاراتها‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬اللحام‭ ‬في‭ ‬معادن‭ ‬الشاحنات‭ ‬لإخفاء‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭.‬

كما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬يقضي‭ ‬أغلب‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬آسيوية‭ ‬بهدف‭ ‬توريد‭ ‬المادة‭ ‬الخام‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الحبوب‭ ‬وتوريد‭ ‬فوارغ‭ ‬الكبسولات‭ ‬والاختام‭ ‬المطابقة‭ ‬للأصل‭ ‬للحبوب‭ ‬المخدرة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬إعادة‭ ‬التصنيع‭ ‬والتغليف‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وختم‭ ‬الحبوب‭ ‬بأختام‭ ‬تشبه‭ ‬الختم‭ ‬الأصلي‭ ‬على‭ ‬الحبوب‭ ‬الطبية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إعادة‭ ‬الترويج‭ ‬والتصدير‭.‬

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