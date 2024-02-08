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المحامون يختارون غدا رئيس جمعيتهم و6 أعضاء من بين 14 مرشحا

2/8/2024 7:08:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بديوي قرر عدم الترشح والتفرغ لـ«المحامين الخليجيين»..

تعقد‭ ‬غدا‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬اجتماعي‭ ‬الجمعيتين‭ ‬العموميتين‭ ‬العادية‭ ‬وغير‭ ‬العادية،‭ ‬ويتم‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬اقتراح‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬بتعديل‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للجمعية‭ ‬ليسمح‭ ‬لها‭ ‬بتنظيم‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬للمحامين‭ ‬الجدد‭ ‬لتدريبهم‭ ‬على‭ ‬أصول‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬محامين‭ ‬بحرينيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة،‭ ‬وكذلك‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬اقتراح‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالسماح‭ ‬بمنح‭ ‬عضوية‭ ‬انتساب‭ ‬شرفية‭ ‬للمحامين‭ ‬الخليجيين‭.‬

كما‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬مناقشة‭ ‬التقريرين‭ ‬الأدبي‭ ‬والمالي‭ ‬للجمعية‭ ‬الخاص‭ ‬بعام‭ ‬2023،‭ ‬واستقالة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الحالي‭ ‬برئاسة‭ ‬حسن‭ ‬بديوي‭ ‬الذي‭ ‬قرر‭ ‬عدم‭ ‬الترشح‭ ‬مع‭ ‬تسلم‭ ‬مهامه‭ ‬الجديدة‭ ‬ورئاسة‭ ‬اتحاد‭ ‬المحامين‭ ‬الخليجيين،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬غدا‭ ‬انتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬للسنتين‭ ‬القادمتين‭ ‬2024‭ ‬و2025‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أعضاء،‭ ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬المصرح‭ ‬لهم‭ ‬بالحضور‭ ‬يفوق‭ ‬140‭ ‬محاميا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬99‭ ‬محاميا‭ ‬فقط‭.‬

وسوف‭ ‬يتم‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬مرشحا‭ ‬وهم‭ ‬المحامون‭ ‬صلاح‭ ‬المدفع،‭ ‬ومحمد‭ ‬فتيل،‭ ‬طلال‭ ‬الأيوبي،‭ ‬خليفة‭ ‬الشاجرة،‭ ‬محمود‭ ‬العريبي،‭ ‬هنادي‭ ‬الجودر،‭ ‬فداء‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬جنان‭ ‬حسن،‭ ‬سناء‭ ‬بوحمود،‭ ‬خولة‭ ‬الشامسي،‭ ‬ياسر‭ ‬الصحاف،‭ ‬علي‭ ‬الدوسري،‭ ‬خالد‭ ‬الدوسري،‭ ‬سكينة‭ ‬صالح،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬وفقا‭ ‬للنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لجمعية‭ ‬المحامين‭ ‬فإنه‭ ‬يوكل‭ ‬للأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السبعة‭ ‬الفائزين‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬القادم‭ ‬ونائبه‭ ‬وتوزيع‭ ‬مناصب‭ ‬الإدارة‭ ‬الأخرى‭.‬

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