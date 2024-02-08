المحامون يختارون غدا رئيس جمعيتهم و6 أعضاء من بين 14 مرشحا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بديوي قرر عدم الترشح والتفرغ لـ«المحامين الخليجيين»..
تعقد غدا جمعية المحامين اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية، ويتم خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية النظر في اقتراح مجلس إدارة الجمعية بتعديل النظام الأساسي للجمعية ليسمح لها بتنظيم دورات تدريبية للمحامين الجدد لتدريبهم على أصول مهنة المحاماة على يد محامين بحرينيين من ذوي الخبرة، وكذلك النظر في اقتراح مجلس الإدارة بالسماح بمنح عضوية انتساب شرفية للمحامين الخليجيين.
كما يتم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية الخاص بعام 2023، واستقالة مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسن بديوي الذي قرر عدم الترشح مع تسلم مهامه الجديدة ورئاسة اتحاد المحامين الخليجيين، كما من المقرر غدا انتخاب مجلس إدارة جديد للسنتين القادمتين 2024 و2025 مكون من سبعة أعضاء، ويذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المصرح لهم بالحضور يفوق 140 محاميا في حين أن عدد أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية العمومية السابق كان 99 محاميا فقط.
وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين 14 مرشحا وهم المحامون صلاح المدفع، ومحمد فتيل، طلال الأيوبي، خليفة الشاجرة، محمود العريبي، هنادي الجودر، فداء عبدالقادر، جنان حسن، سناء بوحمود، خولة الشامسي، ياسر الصحاف، علي الدوسري، خالد الدوسري، سكينة صالح، علما بأنه وفقا للنظام الأساسي لجمعية المحامين فإنه يوكل للأعضاء مجلس الإدارة السبعة الفائزين تحديد هوية رئيس الجمعية القادم ونائبه وتوزيع مناصب الإدارة الأخرى.
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