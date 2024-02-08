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المدّعي العام للجنائية الدولية يبدي قلقاً بالغاً إزاء الصور الآتية من غزة

2/8/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أبدى‭ ‬المدّعي‭ ‬العام‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬كريم‭ ‬خان‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬قلقاً‭ ‬بالغاً‭ ‬إزاء‭ ‬الصور‭ ‬الآتية‭ ‬من‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬حول‭ ‬سير‭ ‬التحقيقات‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬مكتبه‭ ‬بشأن‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬ارتُكبت‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬قال‭ ‬خان‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬تحقيق‭ ‬نشط‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نحاول‭ ‬جمع‭ ‬أدلّة،‭ ‬وسنتحرّك‭ ‬عندما‭ ‬تبلغ‭ ‬الأدلّة‭ ‬المستوى‭ ‬المناسب،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬يقرّره‭ ‬قضاة‮»‬‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭.

وتابع‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬كلّ‭ ‬شخص‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بقلق‭ ‬بالغ‭ ‬إزاء‭ ‬الصور‭ ‬الآتية‭ ‬من‭ ‬غزة‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كلّ‭ ‬شخص‭ ‬لديه‭ ‬قلب‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بقلق‭ ‬شديد‭ ‬بشأن‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‮»‬‭.

وأوضح‭ ‬المدّعي‭ ‬العام‭ ‬أنّ‭ ‬التحقيقات‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬مكتبه‭ ‬لا‭ ‬تنحصر‭ ‬بالأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬سائر‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬سواء‭ ‬تعلّق‭ ‬الأمر‭ ‬بالروهينغا‭ ‬أو‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أو‭ ‬السودان‮»‬‭. ‬

وذكّر‭ ‬خان‭ ‬أنّه‭ ‬أدلى‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬التصريحات‭ ‬وقام‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالنزاع‭ ‬الراهن‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كنت‭ ‬أول‭ ‬مدّع‭ ‬عام‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬ويدخل‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬ولقد‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬

والمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تأسّست‭ ‬في‭ ‬2002‭ ‬هي‭ ‬المحكمة‭ ‬المستقلة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬أخطر‭ ‬الجرائم‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والجرائم‭ ‬ضدّ‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وفتحت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬تحقيقاً‭ ‬بشأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المسلّحة‭ ‬بشبهة‭ ‬احتمال‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭. ‬

وسبق‭ ‬لخان‭ ‬أن‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق‭ ‬‮«‬توسّع‭ ‬ليشمل‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬والعنف‭ ‬منذ‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‮»‬‭. ‬

لكنّ‭ ‬فرق‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيقات‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬دعت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدوليّة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يناير‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬ارتكاب‭ ‬أيّ‭ ‬عمل‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إبادة‭ ‬جماعيّة‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزّة‭ ‬وطالبتها‭ ‬كذلك‭ ‬بالسماح‭ ‬بوصول‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانيّة‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭. ‬

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